La comunicazione come leva per integrare cittadini e imprese nell’Agenda digitale regionale. Nasce la nuova ComTem e sarà dedicata alla valorizzazione dei territori. Seconda edizione di “After. Futuri Digitali” a Reggio Emilia 19-12 ottobre 2018.

Favorire la condivisione della conoscenza, lo scambio e la valorizzazione delle esperienze, per l’evoluzione e la crescita dell’innovazione, la promozione e la realizzazione dell’Agenda digitale dell’Emilia Romagna. A questo servono le Comunità tematiche (ComTem).

Piattaforme funzionali alla trasformazione digitale dei territori, parti integranti dell’Agenda e che la Regione istituisce e coordina grazie al supporto operativo di Lepida.

Non più di una settimana fa, è stata annunciata a Modena la nascita della decima Comunità tematica regionale, dedicata proprio alla comunicazione digitale. Dopo quelle sui Servizi online per le Imprese, sui Servizi online per i Cittadini, sui Servizi centralizzati e Cloud, sull’Accesso alle Reti e territori intelligenti, sulla Banca regionale del Dato, sulle Competenze Digitali nuova PA, sull’Agenda Digitale, sulle Integrazioni Digitali e sui Documenti Digitali, ecco quella per la comunicazione digitale.

Claudio Forghieri del Comune di Modena, Nicoletta Levi del Comune di Reggio Emilia, Mauro Ferri del Comune di Rimini e Matteo Zocca di Anci Emilia Romagna, sono stati nominati coordinatori della Comunità tematica.

In occasione dell’incontro modenese, sulla base di tre comunicazioni iniziali sull’Agenda Digitale dell’Emilia-

Romagna e il suo stato dell’arte, sullo scenario generale della comunicazione digitale e su numeri, format e strumenti di Lepida TV, sono stati affrontati quelli che in una nota Lepida stessa ha definito “i temi più sfidanti per le amministrazioni pubbliche nel campo dell’uso del digitale per obiettivi di comunicazione”.

Il confronto tra le esperienze in corso, si legge nel testo diffuso dalla società in house della Regione, “dall’uso dei social media agli information Bot, dallo sviluppo di prodotti multimediali e infografiche alla diffusione delle app di messaggistica – ha fatto emergere prime esigenze condivise”.

In particolare, “è emersa la necessità di produrre e condividere linee guida, soluzioni comuni o a riuso e azioni di rafforzamento delle competenze generali e specialistiche in tema”.

La decima ComTem sulle comunicazioni digitali, infine, si è inoltre impegnata a “valorizzare gli strumenti regionali a disposizione per lo sviluppo di contenuti multimediali quali la crescente filiera di servizi associati

a LepidaTV”.

A seguito infine del grande successo della prima edizione del Festival “AFTER. Futuri Digitali”, svoltosi a Modena lo scorso fine settembre, la Comunità Tematica si è data come obiettivo di supportare la seconda edizione del Festival in programma a Reggio Emilia dal 19 al 21 ottobre 2018.