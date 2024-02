Lepida, nasce il nuovo dipartimento ‘Welfare & Integrazioni digitali’

Con il 2023 Lepida si è trasformata, abbandonando le due classiche strutture organizzative definite in Divisioni e Aggregati a favore di Dipartimenti, Divisioni e Progetti. In questo nuovo scenario si sono rafforzate le collaborazioni tra strutture organizzative al punto tale che nella seconda metà dell’anno i Direttori di D4 Dipartimento Integrazioni Digitali e D5 Dipartimento Welfare Digitale hanno suggerito una fusione tra queste strutture.

Le motivazioni risiedono nelle forti collaborazioni in atto, nella condivisione di personale, nella possibilità di ottimizzare alcuni processi, nella identificazione della stessa tipologia di Soci di Lepida sui quali si indirizza l’Azione.

La DG di Lepida ha visto di forte interesse questa iniziativa, anche nell’ottica di razionalizzare le risorse e ottimizzare i risultati con costi sempre inferiori. L’idea è poi diventata un elemento guidante nel Piano Industriale 2024-2026, ove sono stati delineati gli elementi di risultato da questa fusione sui Dipartimenti, i risparmi e i campi di azione.

La proposta è quindi diventata piano ed è stata approvata dai Soci sia in termini di controllo analogo che di Piano, dopo le analisi puntuali effettuate dalla DG Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni di Regione che ha espresso parere positivo il 26.10.2023. Con il 2024 la fusione è diventata effettiva.

Il nuovo Dipartimento denominato Welfare & Integrazioni Digitali conta oggi 66 persone per 60 FTE.

I Direttori sono Caterina Lena e Cesare Osti. Non è la prima volta, dalla fusione del 2019, che si ha una fusione di strutture organizzative.

Nel 2020 infatti le precedenti D3 Divisione Software & Piattaforme e D6 Divisione Sanità Digitale si fusero diventando Divisione Software & Piattaforme Enti & Sanità. In quel caso fu mantenuta per mera azione convenzionale la sigla D3, esattamente come in questo caso è stata mantenuta D4.