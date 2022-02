Nel 2021 è stato avviato un percorso di allineamento con l’Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la Protezione Civile centrato su tre ambiti principali di collaborazione: strumenti per la pianificazione nativamente digitale, soluzioni tecnologiche per ambiti specifici di eventi quali idraulica e incendi boschivi e reti e connettività per il sistema di protezione civile.

Con il nuovo anno l’orizzonte si amplia e approfondisce, nella direzione di predisporre una capacità di azione di Lepida a supporto dell’Agenzia anche nella fase di emergenza, strutturando un programma volto a rendere disponibile un sistema allargato di competenze e risorse tecnologiche e infrastrutturali, integrabile nella gestione degli eventi avversi.

La gestione dell’emergenza – che consiste, secondo il Codice di protezione civile, “nell’insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto [..]”- si distingue a seconda che gli eventi calamitosi siano preceduti da un sistema di allertamento oppure che l’emergenza si presenti senza significativi precursori di evento.

Si tratta di gestioni con specifiche procedure, modalità operative e codici comunicativi, per affiancare le quali occorre formazione e preparazione. In questo contesto, sono stati identificati i diversi ambiti di lavoro che guidano questo nuovo programma: dal potenziamento delle soluzioni dell’infrastruttura di telecomunicazioni, alla messa a disposizione di data set e strumenti applicativi per le sale operative, dalla valutazione e messa in esercizio di soluzioni di rappresentazione cartografica alla sensoristica.