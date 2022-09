Lepida, il sistema CAMER per la trasparenza dei servizi funerari

Il sistema, accessibile dal sito Regione Emilia-Romagna Salute, prevede un’area pubblica per i cittadini che potranno utilizzare - per la libera scelta dell’impresa funebre - l’elenco delle imprese accreditate.

Il 14 agosto è scaduto il termine per completare le procedure di accreditamento da parte delle imprese funebri che operano presso le camere mortuarie delle strutture sanitarie di ricovero e socio-sanitarie pubbliche per svolgere i funerali, come previsto nella DGR 172/22.

Con questa Delibera (che sostituisce la 1678/19), la Regione Emilia-Romagna ha confermato la procedura di accreditamento, con l’obiettivo di assicurare trasparenza nell’esecuzione dei funerali di persone decedute nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e di facilitare i controlli da parte di Regione e delle strutture sanitarie, che saranno in grado di verificare gli operatori funebri che accedono alle camere mortuarie per eseguire le funzioni di loro competenza.

La direttiva prevede che le imprese funebri vengano autorizzate a operare nelle strutture sanitarie tramite un sistema di regole, concordate con le associazioni di rappresentanza delle imprese funebri. Il sistema predisposto per gestire le attività delle imprese funebri, denominato CAMER, è stato realizzato da Lepida.

Il sistema, accessibile dal sito Regione Emilia-Romagna Salute, prevede un’area pubblica per i cittadini che potranno utilizzare – per la libera scelta dell’impresa funebre – l’elenco delle imprese accreditate, e un’area privata ad uso delle imprese funerarie e delle Aziende sanitarie, accessibile mediante credenziali SPID.

Le imprese devono censire le proprie agenzie in CAMER, definendo le Aziende sanitarie presso le quali intendono operare; le Aziende sanitarie, tramite il sistema, autorizzano o meno la singola impresa. Per accedere alle camere mortuarie delle strutture gli addetti delle agenzie funebri devono registrare gli accessi – tramite l’App del personale – sulla base delle attività registrate nel Portale CAMER.