E’ stato avviato il progetto di prevenzione degli effetti nocivi delle ondate di calore promosso da Azienda USL e Comune di Bologna in collaborazione con Asp Città di Bologna, Arpae e Protezione Civile, con il coordinamento di Lepida e il coinvolgimento delle associazioni di volontariato Auser, Croce Rossa Italiana, Pubblica Assistenza Croce Italia, Pubblica Assistenza Città di Bologna, Anteas G. Fanin e delle farmacie Lloyds e Federfarma.

Il progetto di prevenzione delle ondate di calore è operativo dal 15 giugno al 15 settembre, è rivolto in particolare ad anziani fragili e loro caregiver e mette a disposizione il numero verde 800 562110 (dal lunedì al venerdì 08:30-17:00 e il sabato mattina e i prefestivi 08:30-13:00), a cui rivolgersi per ricevere i consigli e le precauzioni da adottare in caso di elevate temperature o richiedere un intervento di assistenza domiciliare in caso di emergenza.

In caso di ondate di calore persistenti Lepida ha il compito di coordinare il Piano M.A.I.S: l’attività di monitoraggio telefonico viene potenziata attraverso il supporto dei volontari delle Associazioni sopra citate, per contattare telefonicamente i circa 2.500 anziani con elevata fragilità (over 75), segnalati dall’Azienda USL di Bologna.

Quest’anno 18 i volontari che si sono resi disponibili e che grazie all’impiego di modalità operative e tecnologie in sinergia con il servizio e-Care riescono a operare dalle loro sedi.

Da inizio progetto al 20 giugno sono state gestite oltre 500 chiamate e attivati servizi, soprattutto di accompagnamento da parte dei volontari presso strutture sanitarie. Il servizio è già attivo anche presso il Comune di Ferrara e presto sarà esteso anche ad altri Distretti dell’Azienda USL di Bologna.