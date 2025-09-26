L’Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT), centro studi e media specializzato su Europa sud-orientale e politiche UE, si è interessato a PADRION, il progetto coordinato da Lepida per promuovere la trasformazione digitale delle PA nell’area Adriatico-Ionica.

In un articolo approfondito, l’Osservatorio ha raccontato il valore delle comunità di pratica, uno dei pilastri dell’approccio regionale alla digitalizzazione e al centro del modello PADRION.

L’articolo evidenzia come la lunga esperienza della Community Network regionale, avviata con la legge 11/2004 e sottoscritta dagli Enti pubblici della regione, dai Comuni, alle Province, alle Università ecc., permetta di mettere a fattor comune idee, iniziative, soluzioni a sfide comuni e rappresenti una risorsa trasferibile per affrontare sfide comuni a livello transnazionale.

Al centro dell’intervista il ruolo di Lepida nel sostenere un dialogo concreto tra Enti, rafforzando il lavoro condiviso e l’empowerment degli operatori pubblici che hanno permesso di creare 10 comunità tematiche, di cui fa parte un gruppo multidisciplinare di persone che esprime i diversi bisogni degli Enti, da quelli tecnologici alla gestione dei dati e dei documenti, ai recenti interrogativi legati alla privacy e all’AI.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz