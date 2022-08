Superata la metà del 2022 si tirano le somme sul primo semestre del progetto “Copertura telefonia cellulare montagna”. Dei 27 tralicci previsti attualmente dal progetto risultano completati e attivati 16, il sito di Fanano (MO) è in fase di attivazione da parte dell’Operatore Cellulare mentre in altri sette Comuni i lavori sono in fase di avvio. Infine, tre comuni sono in fase di richiesta o rilascio di permessi. Grazie alla partecipazione di Regione Emilia-Romagna al progetto 2022-2024, è stata avviata la nuova fase che prevede la realizzazione di tralicci e l’attivazione degli impianti da parte di almeno un Operatore Cellulare, in 19 nuovi Comuni montani.

Segui lo stato di avanzamento lavori sul sito https://cellularimontagna.lepida.it/

Nel progetto coinvolti tutti e 4 gli operatori cellulari nazionali (Tim, Vodafone, WindTre e Iliad)

Il progetto vede lo stanziamento di quasi 2,5 milioni di Euro fino al 2023 per la costruzione di tralicci e per portarvi energia elettrica e connettività. I tralicci vengono realizzati solo se vanno a coprire aree ove nessun operatore ha progetti autonomi di copertura e ove a valle dell’intervento almeno un operatore dichiara che andrà con propri mezzi a installare antenne e apparati.

L’ospitalità per tutti loro, su tali tralicci, è gratuita. Si tratta di un esempio di fattiva collaborazione e coinvestimento pubblico-privato. I Comuni coinvolti mettono a disposizione un terreno in comodato gratuito alla Regione che, tramite Lepida, realizza la struttura porta antenne di proprietà pubblica.