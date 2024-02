Il 2023 di Lepida tra transizione digitale ed emergenze climatiche

Siamo al quinto anno di Lepida ScpA, il primo anno che doveva essere ordinario dopo la pandemia, ma che invece ha visto forti situazioni di emergenza con l’alluvione di maggio che ha portato a grandi sforzi tecnici straordinari di Lepida e forti difficoltà di movimento per molti dipendenti.

Lo smart working risulta molto utilizzato, al punto che nell’ultima contrattualizzazione si è arrivati al 78% degli FTE, cioè la quasi totalità di coloro che possono operare in tale metodologia, con una contrattualizzazione di 179 giorni medi.

Grande attenzione è stata posta ai datacenter per ottenere nuove qualificazioni, per la certificazione ISO 14001, per generare ridondanze di comunicazione in modo da aumentare la resilienza, per gestire sistemi di sicurezza a favore di Lepida e di tutti i Soci, per ottimizzare i consumi energetici e introdurre filiere di sostenibilità digitale.

PNRR e nuove assunzioni

Il PNRR ha dato disponibilità di fondi ai Soci, ciò ha comportato il coinvolgimento di vari ruoli tecnici realizzativi e di gestione per Lepida, con impatti pluriennali valutabili in 27M€ di azioni dirette e 11.9M€ di azioni indirette.

Nel 2023 sono state effettuate 20 procedure di selezione e sono stati assunti 29 nuovi dipendenti a tempo indeterminato. Si è continuato anche ad utilizzare la metodologia di assunzione nativa in modalità smart working, con 7 procedure effettuate e 5 assunti.

Nel 2023 tutte le postazioni di lavoro aziendali e i parcheggi sono stati allocati in modo dinamico. Il management ha visto la propria valutazione nel CDA del 18.01.2024 con un soddisfacente risultato medio del 98% di risultati raggiunti.

I risultati del 2023

Tra i risultati il 2023 ha visto: 27 innovazioni strategiche, 49 elementi di innovazione organizzazione, 507 momenti di integrazione organizzativa, 12 azioni di processo a favore dell’ambiente, 360 incontri strategici con i Soci.

L’anno si chiude con 2.415 scuole collegate, 1.650.445 utenze LepidaID rilasciate, 1.634.107 App LepidaID installate e 2.657 sportelli attivati.

Le macchine virtuali raggiungono le 78.165, ma soprattutto lo storage continua a crescere toccando i 20,5 petabyte. Il bilancio 2023 è in corso di redazione, ma una prima stima lo colloca attorno a 70 milioni di euro. Sotto il profilo degli acquisti sono state effettuate 20 procedure di richiesta di offerta per una cifra equivalente di 17.6 milioni di euro con uno sconto medio del 5.5%, mentre le procedure di richieste di preventivo sono state 63 per una cifra equivalente di 2.6 con uno sconto medio del 17.2%.