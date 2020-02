Lepida ID, l’app disponibile negli store Google e Apple

L’applicazione mobile Lepida ID è disponibile per tutti gli utenti di rete, sia nel Play store di Google, sia nell’App store della Apple. Un’app semplice, ma fondamentale per il cittadino, perché consente di generare i codici temporanei per l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione attraverso la propria identità digitale Spid Lepida ID.

Che cos’è

L’app LepidaID è compatibile con le versioni da 4.4 a 10 di Android Google e con iOS 9 di Apple.

Sono codici di sicurezza digitale One-time password (Otp), tipo password usa e getta, utilissimi per singole sessioni e transazioni, con un miglior livello di sicurezza per tutti.

In questo caso, inoltre, è spiegato in una nota Lepida, si tratta di un servizio in più per il cittadino, che si aggiunge alla tradizionale Otp inviata via SMS.

Sono 128 mila circa i cittadini in possesso di identità digitale Lepida per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati che aderiscono al Sistema pubblico di identità digitale (Spid).

Come funziona

È un’app leggera da installare sul proprio dispositivo mobile e permette una facile generazione dell’Otp, in modo sicuro e veloce. Per utilizzarla, si legge nella nota Lepida dedicata al servizio, “è necessario effettuare, una sola volta, un’operazione di associazione dell’App all’identità LepidaID, accedendo alla propria area personale su id.lepida.it, al fine di garantire l’utilizzo univoco per la generazione di OTP”.

Successivamente, a ogni accesso ai servizi online, “è possibile scegliere di utilizzare la modalità di ricezione della Otp, generata dal sistema Lepida ID tramite SMS o di generare il codice temporaneo tramite l’applicazione installata sul proprio smartphone”.

L’applicazione mobile, infine, funziona anche in assenza di copertura cellulare e quindi anche quando l’Sms non è ricevibile, riuscendo a rispondere alle problematiche espresse da alcune utenze che operano con connettività Internet, ma in aree ove per motivi orografici o ambientali non è presente la copertura cellulare.