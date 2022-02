Un anno in cui le prenotazioni sono diventate sempre più digitali e le vaccinazioni hanno visto picchi di prenotazione tramite i canali digitali del 42%.

Il terzo anno di Lepida ScpA. Un intero anno con la pandemia, gestito bilanciando in continuazione attività ordinarie e straordinarie, riorganizzando costantemente le priorità ma cercando di tener fede alle linee del Piano Industriale.

Nel 2021 abbiamo unito la Divisione Sanità Digitale con la Divisione Software & Piattaforme per realizzare ancora maggiori sinergie, che si sono rivelate fondamentali nella pandemia, così come è il primo anno della Divisione Gestione delle Emergenze che ha visto un importante percorso di allineamento con la Protezione Civile.

Nel 2021 sono state effettuate 16 procedure di selezione che hanno portato all’assunzione di 71 nuovi dipendenti a tempo indeterminato, considerando le 30 cessazioni abbiamo concluso l’anno con 655 dipendenti in servizi di cui 9 in aspettativa.

Il management di Lepida ha visto la propria valutazione nel CDA del 15.01.22 con un soddisfacente risultato medio del 97.1% di obiettivi raggiunti. Tra i risultati il 2021 ha visto: 22 innovazioni strategiche, 51 elementi di innovazione organizzativa, 551 momenti di integrazione organizzativa, 10 azioni di processo a favore dell’ambiente, 293 incontri strategici con i Soci.

Il Piano scuola è entrato nel vivo e ha chiuso l’anno con un totale di 1.828 scuole connesse. Anche lo SPID di Lepida, LepidaID, ha visto una crescita molto elevata chiudendo l’anno con 1.068.924 identità rilasciate, 949.327 App installate e 2.397 sportelli attivati.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico continua ad essere un elemento di riferimento fondamentale per il cittadino, con 2.301.889 utenti che accedono a 250M documenti complessivamente indicizzati.

Forte lo sviluppo dei datacenter che raggiungono le 6.811 macchine virtuali dispiegate e superano

i 13.5 petabyte di dati. Un accordo con tutti i Comuni ci ha permesso di diffondere elementi di cultura digitale con un raggiungimento dell’80% della penetrazione del territorio.

Un anno in cui le prenotazioni sono diventate sempre più digitali e le vaccinazioni hanno visto picchi di prenotazione tramite i canali digitali del 42%. Per cercare di essere sempre profilati sull’utenza sono stati attivati numeri verdi sempre più specifici per i singoli servizi.

La videoconferenza è diventata il meccanismo di default per lavorare e incontrarsi, con oltre 700.000 ore effettuate sulle piattaforme proposte da Lepida. Il bilancio 2021 è in corso di redazione, ma una prima stima lo colloca attorno a 65M€.

Sotto il profilo degli acquisti sono state effettuate 16 procedure di richiesta di offerta per un una cifra equivalente di 5.5M€ con uno sconto medio del 25.4%, mentre le procedure di richieste di preventivo sono state 100 per una cifra equivalente di 3.7M€ con uno sconto medio del 19.8%.