Lepida ha ospitato l’incontro transnazionale del progetto europeo Digi-Inclusion

Si è tenuto a Bologna il Transnational Meeting del progetto europeo DIGI-Inclusion (1-3 aprile), un momento di scambio e confronto, organizzato da Lepida con tutti i partner europei coinvolti, che ha posto al centro il tema dell’inclusione digitale.

Il Lead Expert del Programma URBACT, Ian Graham, ha sottolineato l’importanza di una strategia integrata e adattabile: “Abbiamo acceso una scintilla – ha dichiarato – attraverso i pilota stiamo esplorando soluzioni pratiche per ridurre il divario digitale, sviluppando competenze ma anche lavorando sulla motivazione e sulla fiducia nei confronti del digitale. È fondamentale costruire servizi intorno ai cittadini, adattandoli ai loro bisogni reali”.

Durante le tre giornate, i partecipanti hanno condiviso le esperienze maturate nei propri territori attraverso le azioni pilota: percorsi formativi per lo sviluppo di competenze digitali, strategie per favorire l’accesso ai servizi pubblici online, ma anche iniziative per rafforzare la fiducia nelle tecnologie da parte dei cittadini.

I partner italiani hanno messo in luce l’esperienza dei desk di facilitazione digitale, tra cui “Digitale Facile” del Comune di Bologna, il pilota realizzato con AUSER in sinergia con il progetto SUM sulla disinformazione digitale e la presentazione delle attività svolte con gli studenti dell’Istituto Pacinotti nel ruolo di formatori digitali per le persone meno esperte.

