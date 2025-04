Lepida e le misure di continuità operativa nell’infrastruttura cloud

Nel corso del 2024, Lepida ha sviluppato e implementato diversi programmi di Business Continuity (BC), rispondendo all’esigenza crescente degli enti soci di disporre di strumenti e metodologie strutturate per garantire la continuità operativa dei sistemi informativi ospitati in modalità IaaS nei datacenter regionali gestiti da Lepida.

Per affrontare questa necessità, Lepida ha partecipato attivamente a un gruppo di lavoro nell’ambito della COMTem Cybersecurity e Cloud, contribuendo con approfondimenti sui servizi offerti, un documento dettagliato sulle infrastrutture e le architetture tecnologiche implementate nei datacenter per abilitare BC e Disaster Recovery (DR), azioni mirate con alcuni Enti per la definizione di configurazioni e procedure operative di DR.

Un ulteriore gruppo di lavoro si è concentrato sulle soluzioni di continuità operativa per i sistemi digitali della sanità regionale, identificando un elenco di servizi critici e definendo per ciascuno le misure di BC più adeguate, considerata l’elevata interoperabilità e complessità di queste piattaforme, progettate e sviluppate nell’arco di oltre un decennio.

Secondo il piano concordato, nel 2024 è stata attivata la BC dell’infrastruttura SOLE e di diversi servizi correlati, con il completamento delle attività previsto nel primo semestre del 2025.

