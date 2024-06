Lepida e la “Sostenibilità Digitale UNI 147”

Prassi UNI 147:2023 è stata sviluppata dalla Fondazione per misurare la sostenibilità delle imprese nei progetti di trasformazione digitale. Lepida potrà valutare i propri progetti tramite 58 indicatori (KPI).

Con la costituzione della nuova Area aziendale Energia & Ambiente, prevista nel Piano Industriale 2024-2026, è stata avviata l’implementazione di politiche e indicatori in ambito ESG (ambientale, sociale e di governance), al fine di indirizzare e misurare le attività di Lepida in linea con gli obiettivi definiti nell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

In quest’ottica si articola la collaborazione con la Fondazione per la Sostenibilità Digitale, la prima fondazione di ricerca riconosciuta in Italia dedicata ad approfondire i temi della sostenibilità digitale, di cui Lepida è socia nonché componente del Comitato Scientifico.

Attraverso l’applicazione della Prassi UNI 147:2023, creata dalla Fondazione per misurare la sostenibilità delle imprese nei progetti di trasformazione digitale, Lepida potrà valutare i propri progetti tramite 58 indicatori (KPI) che connettono a priori la digitalizzazione dei processi ai principi e obiettivi di sostenibilità internazionali declinati anche dalla Regione Emilia-Romagna nel piano di Strategia Regionale Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.