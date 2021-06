Lepida e la nuova strategia su IX in Emilia Romagna

Si aggiunge un altro importante tassello alla strategia di interconnessione agli Internet Exchange (IX) nazionali e internazionali che Lepida offre agli Operatori che hanno sottoscritto l’Accordo per il superamento del Digital Divide.



Dopo le recenti comunicazioni agli Operatori di revisione al ribasso dei costi di trasporto tra gli IX in cui Lepida è presente, e della possibilità di offrire un servizio di connettività privato da qualsiasi punto della Rete Lepida anche verso MIX e PC-IX (oltre a BOIX, FEIX e VSIX), da fine aprile 2021 Lepida ha rivisto anche i propri listini dei servizi di peering e full-bgp table.

Grazie infatti alle recenti modifiche architetturali della Rete Lepida e in un’ottica di rafforzamento della collaborazione con i principali Internet Exchange nazionali e internazionali, Lepida ha provveduto ad allineare i propri listini a quelli degli IX prevedendo un incremento dei servizi e dei tagli di banda offerti (sia di peering sia di ip transit) e al contempo diminuendo i costi a carico degli Operatori.

Nello specifico, a seguito degli upgrade dei link verso VSIX e MIX con capacità di traffico fino a 200Gbps sono stati allineati i tagli di Banda e relativi canoni mensili del servizio di peering @MIX (con decorrenza luglio 2021) e @VISIX (con decorrenza maggio 2021) a quelli dei corrispondenti IX sino alla velocità di 10Gbps.

Inoltre, essendo Lepida recentemente diventata Consorziata del TOP-IX, da maggio 2021 offre a tutti gli Operatori il servizio di peering a TOP-IX con taglio di banda da 1Gbps al costo offerto dal TOP-IX per gli associati (non è richiesto all’operatore alcun costo per consorziarsi).

Tale servizio si è reso necessario in considerazione del fatto che il servizio di peering a TOP-IX via VSIX è recentemente diventato, per scelta di VSIX, a pagamento, pertanto da maggio 2021 Lepida ha a sua volta interrotto il servizio gratuito TOP-IX via VSIX.

Vi sono importanti novità anche in ambito del servizio di full-bgp table dove, sempre da maggio 2021, Lepida offre la possibilità di attivare il servizio di Telecom Italia Sparkle con consegna a Milano (MIX) e Cogent con consegna a VSIX, con tagli da 1Gbps.

È possibile acquisire, per entrambi i tagli, multipli di tale capacità. Sono in corso ulteriori azioni per acquisire nuovi circuiti necessari a “magliare” ulteriormente tra loro i collegamenti tra gli IX sui quali Lepida offre servizi, aumentando così l’affidabilità e riducendo i valori di latenza.