Si rinnova l’immagine della società in-house, sarà definita la nuova struttura interna e sarà stabilito un piano per delineare le iniziative nei prossimi 10 anni.

Lepida sta per compiere 4 anni dalla sua costituzione, come fusione tra Lepida SpA e Cup2000 ScpA. Lepida è una società che si occupa di innovazione e necessita di rimanere tale nel tempo. La strategicità di Lepida, infatti, è proprio legata alla capacità di portare sempre e comunque innovazione, in tutti gli ambiti ove opera.

A partire dal 2022 Lepida sta incanalando tre sfide. La prima è il rinnovamento del logo e dell’immagine, per guardare avanti mettendo insieme l’arancione di Lepida SpA e il blu di Cup2000 ScpA in un nuovo viola che rappresenta quello che abbiamo fatto in questi ultimi anni.

Segue la definizione di chi guiderà le varie strutture organizzative, con la definizione dei Direttori per il triennio 2023-2025, che vede ben 15 Direttori nominati su 12 strutture e con una ricollocazione di ben 13 di questi a Direzioni differenti da quelle precedenti, per segnare un distacco con il passato e una visione nuova e diversa sul come affrontare le sfide future. Infine un piano strategico.

Infine, un piano che delinei le iniziative nei prossimi 10 anni, come linea di indirizzo alla quale attenersi, nata dai Soci, condivisa con le parti sociali. Questa iniziativa, fortemente voluta dalla Giunta Regionale, vede la sua definizione entro la fine dell’anno.

Gli interrogativi a cui risponde il piano strategico sono: le direzioni da aprire e da chiudere; il modo con cui agire sulla transizione digitale; il meccanismo per essere e diventare sempre più un riferimento unico e chiaro su alcune filiere, anche nei confronti dello Stato; la attenzione verso i big data e i gemelli digitali; la valorizzazione delle politiche ICT sull’ambiente; l’utilizzo dell’intelligenza artificiale a misura di utente; lo scouting delle soluzioni a disposizione dei Soci.

La sicurezza diventa un tema trasversale e fondamentale, così come la formazione. Molti sono gli aspetti che stiamo cercando di focalizzare e capire per fare di Lepida una Società sempre più innovativa, nel rispetto delle competenze e del personale Dipendente, che rappresenta, da sempre, la forza di Lepida.