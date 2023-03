Nell’ottica di promuovere occasioni per generare inclusione sociale di cittadini fragili nell’uso del digitale, stanno prendendo corpo iniziative/sperimentazioni di buone pratiche che, sempre più, vedono il coinvolgimento proprio di quei volontari formati all’interno dei protocolli promossi da Lepida

Anche il 2023 vede rinnovato l’impegno di Lepida per promuovere sul territorio regionale sinergie e azioni progettuali a favore della riduzione del divario digitale.

A partire dalla consapevolezza mutuata dal rapporto diretto con il cittadino, conseguente alla gestione di servizi digitali (FSE, SPID, etc.), Lepida da anni promuove percorsi di collaborazione con enti, associazioni e organizzazioni presenti sul territorio per informare, formare e supportare i cittadini più in difficoltà nell’accesso ai servizi, tramite protocolli di intesa per la diffusione della cultura digitale, che si sono ampliati sia nel raggio d’azione degli interventi formativi, sia sul livello territoriale (da locale a regionale), sia sul numero di Enti/ organizzazioni coinvolti.

Nell’ottica di promuovere occasioni per generare inclusione sociale di cittadini fragili nell’uso del digitale, stanno prendendo corpo iniziative/sperimentazioni di buone pratiche che, sempre più, vedono il coinvolgimento proprio di quei volontari formati all’interno dei protocolli promossi da Lepida.

Un esempio in tal senso è il progetto “Anziani Smart”, promosso dal Comune di Castenaso, che ha creato una rete sinergica di interlocutori (SPI CGIL, Lepida Fondazione Carisbo e Fondazione Helpida) per avviare un percorso di supporto all’utilizzo del digitale per 75 cittadini anziani.

L’iniziativa, ancora in corso, prevede momenti di formazione di gruppo e individuali per l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione attraverso un tablet che viene dato in dotazione agli anziani.

I facilitatori digitali, punto di riferimento per gli anziani del progetto, sono volontari dello SPI CGIL formati all’interno del protocollo d’intesa tra RER, Lepida e OOSS Regionali.

La sede delle attività previste da “Anziani Smart” è ubicata all’interno della biblioteca comunale “Casa Bondi”, che rimarrà un punto di riferimento per tutta la cittadinanza come sportello per il supporto al digitale, anche a progetto terminato.