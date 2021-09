La società in-house della Regione Emilia Romagna provvederà al dispiegamento della fibra per 19 km di costa, con l’obiettivo di attivare 200 punti di accesso WiFi e offrire a cittadini e turisti un servizio di connessione in spiaggia sicuro, gratuito e continuo.

La fibra ottica

In questa estate 2021, finalmente vissuta con meno restrizioni rispetto a quella passata, la Regione Emilia Romagna ha dato il via ad una serie di lavori per la realizzazione dell’infrastrutture di rete necessarie alla piena connettività della sua costa adriatica.

A Lepida, società in-house della Regione, il compito di dispiegare la fibra ottica lungo i 19 km di costa romagnola, che comprendono diverse località: Igea Marina, Bellaria, Cesenatico, Cervia, Milano Marittima e Misano Adriatico.

Spiagge WiFi per potenziare i servizi

L’intervento, frutto dell’accordo tra Regione e ministero dello Sviluppo economico, realizzato grazie a finanziamenti regionali, è finalizzato ad attivare il servizio WiFi a banda ultralarga in diverse località balneari, anche in spiaggia, per garantire a tali luoghi, caratterizzati da un’elevata densità turistica, un importante servizio di connettività.

Per l’estate 2022 si stima saranno attivati 200 punti di accesso WiFi per offrire a cittadini e turisti un servizio di connessione sicuro e continuo.

Oltre a Lepida, il progetto vede impegnata anche la società in-house del ministero, Infratel, che fornirà gli access point da collegare in fibra.

Per supportare al meglio la nuova infrastruttura, Lepida provvederà alla realizzazione di nuovi apparati per ampliare le dorsali a 100 Gbps della Regione e per aumentare la capacità di rete in prossimità delle aree urbane.

Connettività regionale

Per conoscere lo stato dell’arte della connettività dei territori dell’Emilia Romagna, sul portale dedicato all’Agenda digitale, è stata pubblicata la sezione “Emilia-Romagna in connessione: la situazione comune per comune“, che raccoglie tutti i dati e le informazioni su disponibilità della banda ultralarga nei singoli comuni e sulle tempistiche di diffusione delle infrastrutture di connessione veloce.

Tra le tante informazioni disponibili ci sono i dati sulla diffusione della fibra ottica nelle aree produttive, con l’elenco delle aree raggiunte dai servizi dedicati di Lepida, e la diffusione della rete pubblica senza fili EmiliaRomagnaWiFi, con mappa dinamica di tutti i punti di accesso all’infrastruttura nei singoli comuni del territorio regionale.

Ad oggi la rete pubblica regionale EmiliaRomagnaWiFi si compone di 9.400 punti di accesso alla rete, per un internet facile, gratuito e veloce per piazze pubbliche, ospedali, biblioteche, centri sociali, centri giovanili e impianti sportivi sui territori.