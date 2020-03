Lepida connette in rete 1.200 scuole in Emilia Romagna

Supera i 2 petabyte il traffico dati generato dalle scuole connesse in rete della regione, con il picco massimo di uno scambio di 15 terabyte in un solo giorno e una media superiore ai 6 terabyte giornalieri. Complessivamente, spiegano da Lepida: “i dati ci indicano un raddoppio del traffico su base annua”.

In un momento in cui l’epidemia di coronavirus sta mettendo a dura prova anche il sistema scolastico nazionale, con le prime misure per la didattica online e l’elearning, Lepida ScpA ha connesso in rete 1.209 scuole in Emilia Romagna.

In una nota stampa della società in house della Regione, la distribuzione delle scuole connesse in rete sul territorio regionale è così suddivisa a livello provinciale: 384 a Bologna, 96 a Forlì-Cesena, 68 in provincia di Ferrara, 227 in quella di Modena, 42 a Piacenza, 92 a Parma, quasi quante in provincia di Ravenna, dove sono 98, 189 a Reggio Emilia e infine 13 a Rimini.

Per quanto riguarda le città capoluogo di Provincia, si rileva come quelle con più scuole sono anche quelle maggiormente connesse: a Bologna 245 scuole, a Reggio Emilia 103, 67 a Modena infine 30, 25 e 20 a Forlì, Ravenna e Parma rispettivamente. Importante da ricordare anche lo sforzo di un Comune non grandissimo, Faenza, che ha portato sulla Rete Lepida 18 scuole.

Complessivamente, spiegano da Lepida, “i dati ci indicano un raddoppio del traffico su base annua”. Un trend di grande crescita e il confronto tra i primi giorni del 2019 e i primi giorni del 2020, “ha rivelato un picco a febbraio 2020 superiore del 36% a quello del 2019”.