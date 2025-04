Lepida, conclusa la migrazione della rete radio a 32 GHz

Per due anni le squadre in campo hanno operato in 160 Comuni, sui quali sono state aggiornate 235 tratte con un throughput per singola tratta fino a 2 Gbps (e predisposizione fino a 4 Gbps) e un throughput complessivo di circa 312 Gbps.

Alea jacta est! Migrazione della rete radio Lepida a 32 GHz completata! Un grande impegno di Lepida per migrare i 235 link a 26GHz verso la banda a 32GHz secondo il cronoprogramma e le modalità comunicate al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) già nel settembre 2022.

La dislocazione geografica dei link radio ha visto Lepida coordinare per circa 2 anni sul territorio regionale squadre in campo che hanno operato in 160 Comuni (prevalentemente montani) sui quali sono state aggiornate 235 tratte in doppia polarizzazione con un throughput per singola tratta fino a 2 Gbps (e predisposizione fino a 4 Gbps) e un throughput complessivo di circa 312 Gbps.

La migrazione è avvenuta principalmente a livello macro-provinciale, cercando di minimizzare i disservizi e sfruttando, laddove possibile, la ridondanza già presente sugli anelli radio. L’utilizzo della banda a 32GHz ha permesso di quadruplicare la maggior parte dei throughput dei precedenti link, garantendo così maggiore capacità tanto agli enti soci che hanno sedi secondarie collegate via radio, quanto agli operatori cellulari presenti sui tralicci realizzati attraverso il progetto regionale “Cellmon” (copertura telefonia Cellulare in Montagna) e agli operatori con accordo digital divide con Lepida ai quali vengono erogati servizi con lo scopo di abbattere il divario digitale sulla Regione.

Questa migrazione è terminata, con successo ed entro i termini previsti dal Ministero, ma ulteriori importanti sfide attendono Lepida nei prossimi mesi: verrà infatti utilizzata la banda a 32GHz anche per collegare in banda ultra larga scuole con oggettive difficoltà realizzative di collegamenti in fibra ottica, e con conseguenti costi economici particolarmente onerosi che derivano dalla difficoltà dell’interconnessione.

È stato infatti recentemente approvato un aggiornamento del Piano Scuole da parte di Mimit e Infratel che prevede la possibilità, per oltre 30 scuole del territorio regionale, di utilizzare un collegamento tramite infrastruttura fissa di tipo wireless “FWA” (Fixed Wireless Access) su frequenza licenziata a 32 GHz, con la garanzia di mantenere comunque tutti i vincoli prestazionali e di banda previsti dal Piano.

Lepida sta procedendo con tutte le azioni necessarie anche per questa realizzazione, a partire dagli specifici studi di fattibilità realizzata per ciascun impianto trasmissivo, la progettazione e la realizzazione dell’infrastrutture in FWA.

Di seguito si riportano, per completezza, due tabelle che mostrano la suddivisione delle tratte radio migrate per singola Provincia e il relativo throughput.

