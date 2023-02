Grazie alla recente migrazione di tutti gli operatori tlc verso una nuova Sala attrezzata ad IX (Sala 2 di Viale Aldo Moro 52), Lepida ha potuto liberare i precedenti spazi in prossimità dell’avvio dei lavori da parte di Regione per la riqualificazione dell’atrio e dell’ammezzato in sede e ha avviato importanti azioni strategiche per permettere agli stessi Operatori di aumentare i propri servizi (in termini di capacità di traffico, interconnessioni con CDN, accordi di peering, etc.) a beneficio del territorio regionale.

A questo si aggiunge che l’Accordo Lepida-MIX firmato a fine 2021 ha visto lo sviluppo di importanti sinergie presso il nuovo punto di interscambio realizzato sempre all’interno degli spazi Lepida di Viale Aldo Moro 52, che nelle ultime settimane hanno prodotto un’ulteriore importante svolta.

Da pochi giorni infatti è presente anche un OTT (Over The Top) che, grazie all’installazione di 4 server e un apparato di aggregazione, ha attivato le proprie cache presso il MIX-IT-BO: si tratta di Meta, la società che controlla le piattaforme Facebook, Instagram e WhatsApp.

Gli Operatori che hanno aderito a MIX-IT-BO, oltre a tutti gli Enti dell’Emilia-Romagna ai quali Lepida fornisce servizi di connettività, possono pertanto usufruire di tutti i vantaggi dati dall’avere una cache presso la stessa location dove si trovano i loro apparati, con ricadute positive in termini di latenza per l’accesso ai più importanti Social Network e piattaforme di messaggistica istantanea.

È opportuno ricordare che all’interno della stessa Sala (dove sono presenti 23 Operatori ai quali Lepida sta erogando servizi), sono presenti due Internet Exchange: MIX-IT e MIX-IT Bologna; in particolare quest’ultimo rappresenta a tutti gli effetti un nuovo punto di interscambio locale con un proprio dominio di broadcast.

Ad oggi già 11 Operatori – oltre a Lepida – sono presenti sulla nuova Vlan di peering del MIX-IT BO (per oltre 280 Gb di capacità connessa), con possibilità quindi di scambiarsi traffico.