Il servizio in Emilia Romagna è partito dal 1° luglio 2020 e per l’apertura dei ticket riguardanti le reti si può utilizzare l’indirizzo dedicato helpdesk.reti@lepida.it.

Periodicamente Lepida, la società in house della Regione Emilia Romagna, rivede la propria struttura di Help Desk per renderla più aderente alle necessità dei Soci e degli utilizzatori.

Gli ultimi 18 mesi hanno visto una convergenza delle funzioni di Help Desk, che sono state sottoposte ad attenta revisione a seguito di una valutazione dell’impatto complessivo delle attività a esse afferenti.

Help Desk delle Reti

Per questo, nell’ottica del continuo miglioramento dei servizi erogati è stato attivato un nuovo indirizzo e-mail (helpdesk.reti@lepida.it) dedicato all’Help Desk Reti di Lepida.

Questo indirizzo dovrà essere quindi utilizzato esclusivamente per l’apertura dei ticket riguardanti le Reti e garantirà, all’interno di tutti i servizi erogati da helpdesk@lepida.it, un canale preferenziale di risposta H24 per le problematiche connesse alle Reti.

L’indirizzo helpdesk.reti@lepida.it è entrato in vigore dal 1° luglio 2020.

Per l’apertura dei ticket riguardanti le Reti si potranno quindi utilizzare il Numero Verde, la Sezione Assistenza del Sito Web e il nuovo indirizzo e-mail.

Per l’apertura dei ticket degli altri servizi Lepida rimarranno attivi i consueti canali: Numero Verde, Sezione Assistenza del Sito Web e indirizzo e-mail helpdesk@lepida.it.

La revisione dell’accesso di posta elettronica è stata anche l’occasione per fare il punto sul rapporto degli utilizzatori con l’Help Desk.

Il questionario Lepida

È stato proposto agli utenti un breve questionario in cui esprimere con un giudizio da 1 a 7 la propria valutazione complessiva dell’interazione con l’Help Desk delle Reti, poi frammentata in entità più puntuali.

I valori medi dei punteggi ottenuti sono più che lusinghieri, sempre sopra al 5,5, leggermente inferiori nella valutazione globale dell’impatto con l’Help Desk, ma mai nell’approfondimento delle singole attività.

Per questo motivo si ritiene che l’introduzione del canale specializzato di accesso via e-mail elimini una certa difficoltà di interazione che appare dalle risposte. Gli utenti che hanno risposto sono stati 25 e, tra questi, molti hanno ritenuto corretto dare 7 a tutte le valutazioni richieste.