Attivazione SPID LepidaID presso gli sportelli CAF CISL

Grazie all’accordo sottoscritto da Lepida, società in-house della Regione Emilia Romagna, e CAF CISL Nazionale, è possibile richiedere l’attivazione delle credenziali SPID LepidaID direttamente presso gli sportelli territoriali, anche in modalità assistita.

Ad oggi sono stati attivati oltre 600 sportelli CAF CISL a cui rivolgersi.

Si tratta di un ulteriore passo in avanti per la diffusione e l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale o SPID, che assieme alla CIE, la carta di identità elettronica, e la smart card CNS (Carta Nazionale dei Servizi), sarà lo strumento principale per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione (PA).

Dal 1° ottobre, infatti, per accedere a tali servizi online della PA, tra cui il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), l’INPS, l’Agenzia delle entrate (ad esempio il 730 precompilato e il cassetto fiscale), o l’INAIL, sarà obbligatorio o utilizzare lo SPID, o la CIE o il CNS.

In totale sono 2.200 gli sportelli a cui rivolgersi

“Ad oggi il numero complessivo di sportelli attivi presso i quali è possibile ottenere le credenziali LepidaID è di oltre 2.200. L’accordo con CAF CISL è una grande opportunità per il consolidamento del ruolo di Lepida come provider di identità SPID perché ci consente di stare al fianco dei cittadini in modo più capillare” – ha commentato in una nota il Direttore Generale di Lepida, Gianluca Mazzini.

“La mission del CAF CISL è di rendere semplice e accessibile la relazione con la pubblica amministrazione, e abbiamo scelto Lepida come partner per accompagnare le persone anche nel passaggio all’identità digitale”, ha affermato Giovanna Ventura, Presidente CAF CISL.

“Nei primi mesi di sperimentazione abbiamo già assistito oltre 15.000 utenti per il rilascio dello SPID e sicuramente crescerà la richiesta ora che INPS e Agenzia delle Entrate dismetteranno i vecchi PIN e con l’obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro, questo servizio diventa fondamentale anche in ottica sindacale, a supporto delle lavoratrici e dei lavoratori e degli iscritti CISL”, ha aggiunto Ventura.

Nuove competenze

Non una novità assoluta, perché Lepida e CAF CISL già collaboravano su queste attività, ma nei giorni scorsi si è tenuto un incontro per valutare l’andamento dell’accordo e pianificare possibili sviluppi futuri.

Proprio per questo, si legge nel comunicato ufficiale, sono stati formati da Lepida più di 730 operatori CAF CISL, che saranno così abilitati al rilascio delle identità digitali LepidaID.

Durante questo periodo, il servizio LepidaID ha visto salire ad oltre 930.000 le identità rilasciate, portando Lepida ad occupare la terza posizione tra i gestori nazionali di identità digitale.

Tutti i modi per ottenere le credenziali SPID LepidaID

Attraverso il servizio offerto da Lepida per ottenere le credenziali SPID, il riconoscimento può essere fatto presso migliaia di sportelli in tutta Italia: Comuni e sportelli Ausl, ma anche farmacie e centri di assistenza fiscale, tutti indicati sul sito LepidaID.

Il riconoscimento può anche essere ottenuto per via telematica tramite firma digitale, carta nazionale dei servizi, carta di identità elettronica, oppure registrando un video secondo i requisiti indicati sul sito e facendosi identificare tramite un bonifico simbolico (basta un centesimo) da un conto corrente intestato.

Esiste, infine, la possibilità, sempre offerta da Lepida, di essere riconosciuti via webcam tramite smartphone, un tablet o un PC, ma in questo caso il servizio ha un costo di 15 euro + Iva. I tempi di rilascio dell’identità digitale dipendono dai singoli gestori. Una volta attivato, l’utilizzo di SPID per i cittadini è gratuito.