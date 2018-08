Lepida annuncia il primo NetClub a Bologna il 26 settembre, ‘Esperienze ICT a confronto’

Un appuntamento per mettere a confronto le esperienze ICT dei soci che grazie alla Rete Lepida hanno realizzato soluzioni intelligenti per ottimizzare l’evoluzione della propria rete territoriale.

Si terrà a Bologna il prossimo 26 settembre, presso l’Aula Magna della Regione Emilia-Romagna in Viale Aldo Moro 30, il primo NetClub organizzato da Lepida per dar vita ad un momento di confronto e di condivisione relativo alle diverse esperienze tecniche degli enti soci.

Esperienze ICT a confronto dei soci che “grazie alla Rete Lepida hanno realizzato soluzioni intelligenti per ottimizzare l’evoluzione della propria rete territoriale”.

Tali esperienze, si legge in una nota della società in house della Regione Emilia Romagna, “saranno raccontate con un focus tecnico che mira a condividere sfide e problematiche che hanno portato a scegliere la soluzione migliore per le proprie esigenze”.

Il programma è ancora in via di definizione e sarà diffuso a settembre, ma sappiamo che l’evento sarà suddiviso in due sessioni:

la prima sarà dedicata a case histories raccontati da Comuni e Aziende Sanitarie, attraverso percorsi di sperimentazione, progettazione e realizzazione che hanno migliorato l’infrastruttura ICT esistente e la relativa gestione;

la seconda, invece, si concentrerà su esempi di diffusione e implementazione del servizio di connettività verso le scuole e verso i punti di aggregazione WiFi con testimonianze di Unioni e Comuni.

L’iniziativa è organizzata sul modello dei “techdays”, cioè proponendo una vetrina relativa a tutte le novità in ambito informatico (software, applicazioni, hardware), in grado di dare visibilità alle diverse manifestazioni della trasformazione digitale in ambito territoriale, e offrendo la possibilità di sviluppare nuove sinergia tra enti, privati e aziende della regione.

È possibile prenotarsi al NetClub di Lepida sin da subito.