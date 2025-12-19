Lepida allo Smart Life Festival di Modena

Lepida ha partecipato allo Smart Life Festival di Modena 2025, un’edizione che ha coinvolto oltre 7 mila persone in più di 40 eventi.

Tra questi, l’incontro organizzato da Lepida all’Istituto Tecnico Corni ha richiamato studenti e docenti ben oltre il tempo previsto, offrendo un’occasione concreta per avvicinare i più giovani ai temi della trasformazione digitale e al ruolo che Lepida ed ER2Digit svolgono nell’innovazione regionale.

Ospite dell’appuntamento è stato Paolo Aresu, filosofo e analista delle tecnologie, che ha guidato il pubblico in una riflessione chiara e accessibile sull’intelligenza artificiale.

Aresu ha ricordato come l’IA sia il risultato di un lungo percorso fatto di ricerca, evoluzione dell’elettronica e grandi investimenti globali, sottolineando inoltre come l’Europa utilizzi molte tecnologie digitali, ma contribuisca ancora poco alla loro costruzione.

Da qui l’invito agli studenti a considerare la formazione come la chiave per diventare protagonisti del cambiamento. Le numerose domande formulate dai ragazzi — dalla robotica al lavoro del futuro — hanno mostrato un interesse autentico, confermando il valore di iniziative che avvicinano la scuola all’innovazione.

Per Lepida, partecipare allo Smart Life Festival significa proprio questo: creare connessioni, portare competenze e accompagnare le nuove generazioni verso un uso consapevole degli strumenti digitali che plasmeranno il loro domani.

