Lepida, al vaglio i servizi candidati dai Comuni alla migrazione al cloud

Sono ripresi gli incontri periodici sulle misure PNRR, che erano stati temporaneamente sospesi per la pausa estiva di inizio agosto, tuttavia le azioni messe in atto da Lepida non si sono mai fermate. È ancora in corso la ricognizione dei servizi candidati dai Comuni per la misura 1.2 relativa alla migrazione al cloud.

Ad oggi sono pervenute 152 risposte, i risultati sono consultabili sul sito www.lepida.net/pnrr e sono emerse le seguenti informazioni: 118 Comuni hanno selezionato il servizio relativo alle attività di gestione del protocollo e dei sistemi documentali con 15 fornitori diversi, sono stati identificati i fornitori capofila tra quelli selezionati e Lepida è stata selezionata su 87 servizi.

Sono disponibili inoltre anche le seguenti informazioni: quanti servizi sono stati richiesti in media dai Comuni e quanti fornitori sono stati selezionati dai Comuni, in questo caso un solo fornitore è stato scelto da 81 Comuni.

Lepida, in ottica di confronto con i fornitori, sta organizzando una serie di incontri per capire quali azioni stanno intraprendendo e se sia possibile lavorare insieme data la messa a disposizione dei propri Datacenter.

Inoltre, ad oggi, Lepida è riuscita – tramite il Punto Unico di Contatto – a far concludere a 329 su 330 dei Comuni della Regione Emilia-Romagna la classificazione dei dati prevista da ACN. Si ricorda che gli incontri si tengono sempre ogni venerdì dalle ore 11:30 alle 12:20 da remoto collegandosi all’indirizzo incontripnrr.lepida.it.