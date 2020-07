Nel corso del 2019 Lepida ha migrato tutti i server del servizio open data regionale all’interno dei propri datacenter. A giugno i dataset presenti nel portale open data sono 1.324. Nel primo semestre 2020 si è proceduto con i test, la messa in produzione di tale integrazione avverrà nella seconda parte dell’anno.

Gli open data sono dati aperti disponibili in un formato accessibile, standardizzato e leggibile da un’applicazione informatica, con l’obiettivo di facilitare la loro consultazione ed incentivare il loro riutilizzo anche in modo creativo.

Uno strumento che per le amministrazioni pubbliche può essere di grande aiuto, proprio per fornire informazioni e soprattutto servizi di nuova generazione ai cittadini, rappresentando di fatto un valore aggiunto e una nuova risorsa per la PA digitale.

Il Portale regionale open data

In Emilia Romagna, la società in house della Regione, Lepida, sta lavorando ad un portale open data regionale con i dati di tutti gli enti del territorio.

Nel corso del 2019 Lepida ha migrato tutti i server del servizio open data regionale all’interno dei propri datacenter.

Contestualmente, si legge in una nota, “si è proceduto al miglioramento applicativo aggiornando il portale dati.emilia-romagna.it a inizio 2020, rendendolo compliant alla navigazione da dispositivi mobili e rinnovandone la grafica”.

Sono stati inoltre integrati i portali regionali Minerva e geoPortale, rendendo possibile l’aggiornamento automatico dei dataset presenti in tali banche dati.

Nel corso del primo semestre 2020 si è proceduto con i test e le verifica di quanto realizzato e la messa in produzione di tale integrazione avverrà nel secondo semestre 2020.

I numeri

Al 17 giugno i dataset presenti nel portale open data sono 1.324, di cui 1.282 pubblici e 42 privati. Di questi, 608 sono stati aggiornati nel corso del 2020 (46%), 435 nel 2019 (33%) i rimanenti 281 (21%) nel triennio 2016-2018.

Per quel che riguarda l’area tematica di competenza; il 37% dei dataset ha censito almeno un tema tra “ambiente” (96 dataset), “governo e settore pubblico” (85), “regioni e città” (69), “economia e finanze”

(48), “popolazione e società” (47), “turismo” (47) o altri temi (104) come “trasporti”, “istruzione”, “cultura e sport”, “energia”, “salute”, “agricoltura, pesca, silvicoltura e prodotti alimentari”, “scienza e tecnologia”, “giustizia, sistema giuridico sicurezza pubblica”.