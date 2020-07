Lepida a supporto dello smart working in Emilia Romagna

Obiettivo del bando è accelerare il processo di trasformazione digitale degli enti e acquisire una vera e propria ottica cloud, “che è la vera chiave tecnologica per uno smart working efficiente e sicuro”.

Alla società in house della Regione Emilia Romagna, Lepida, è stato assegnato il compito di supportare gli enti soci nell’adozione di strumenti e tecnologie in grado di abilitare le piattaforme e i servizi smart working.

A seguito della crisi pandemica scoppiata quest’inverno e alla luce dei provvedimenti presi dal Governo per la fase uno del lockdown, uno degli obiettivi della Regione è portare avanti le attività di lavoro da remoto, o smart working, sia per favorire il distanziamento sociale, sia per favorire i dipendenti nella gestione della vita domestica (e famigliare).

Il bando smart working

Ai destinatari del bando da 2 milioni di euro, lanciato dall’ente regionale per avviare e consolidare l’esperienza del telelavoro, è suggerito di orientarsi con attenzione alle soluzioni cloud e per la migrazione ai datacenter Lepida, con l’acquisizione di idonei apparati e servizi.

Obiettivo del bando è accelerare il processo di trasformazione digitale degli enti e acquisire una vera e propria ottica cloud, “che è la vera chiave tecnologica per uno smart working efficiente e sicuro”.

Il bando, infatti, si legge in una nota Lepida, è stato sviluppato seguendo una “logica di progetto” e non di semplice distribuzione di risorse, “per innescare processi più duraturi e sostenibili di innovazione digitale e dare nuovo impulso a quelli esistenti”.

Le risorse per il territorio

Le risorse del bando sono state assegnate con due mesi di anticipo rispetto alla data prevista di fine luglio. Ne potranno usufruire 13 Comuni, 2 Province, la Città Metropolitana di Bologna, 11 unioni di Comuni e il circondario imolese.

I vantaggi del servizio sono diversi: dalla migrazione verso piattaforme cloud all’adozione di strumenti di social collaboration, dalla formazione per lo sviluppo di una nuova leadership digitale al rafforzamento del lavoro per obiettivi e del lavoro per team, fino allo sviluppo di processi e servizi full digital e al ripensamento di spazi e luoghi di lavoro.