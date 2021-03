Ispirato dall’obiettivo 13 dell’Azione per il clima, il progetto vuole sensibilizzare i cittadini sull'importanza di utilizzare mezzi di trasporto più sostenibili, in sostituzione delle auto. Lepida contribuirà allo sviluppo di uno strumento digitale a supporto degli enti pubblici.

Il 22 febbraio è stato ufficializzato l’avvio del progetto Transit. Finanziato nell’ambito del programma Erasmus+, Transit è ispirato in particolar modo dall’obiettivo 13 dell’Azione per il clima.

L’importanza del tema trattato è centrale, anche nel Patto per il Lavoro e il Clima che la Regione Emilia-Romagna ha recentemente siglato con tutti gli attori regionali, nel quale fra le linee di intervento è ribadita la volontà di investire su una nuova mobilità sostenibile e promuovere l’uso della bicicletta e di veicoli più ecologici.

Nel progetto Lepida contribuirà alla progettazione e sviluppo di uno strumento digitale che supporti i funzionari pubblici nelle azioni di rilevamento dei bisogni di mobilità dei territori e di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini.

Transit, infatti, fonderà la sua azione sulla necessità di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di utilizzare mezzi di trasporto più sostenibili, in sostituzione delle auto, motivandoli a cambiare le proprie abitudini e adottando mezzi di trasporto a basso impatto ambientale, come la bicicletta, nelle loro normali attività quotidiane.

Transit è stato promosso dalla rete transnazionale SERN che collega l’Europa settentrionale e meridionale, in particolare Italia e Svezia. Con Capofila l’Università di Karlstad, il progetto prevede di realizzare 4 esperienze: nello stesso comune di Karlstad, nel territorio dell’Unione Pedemontana Parmense, partner a sua volta del progetto, e in altri 2 comuni in Spagna e in Grecia.

L’elemento comune ai diversi contesti è stato ravvisato nel fatto che molto spesso sono presenti infrastrutture e percorsi che sono però sfruttati solo parzialmente, ad esempio limitatamente a motivi sportivi o turistici.