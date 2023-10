Appena pubblicati dalla MPAI, Moving Picture, Audio and Data Coding by Artificial Intelligence, l’associazione internazionale senza scopo di lucro per la creazione di standard tecnologici per l’Intelligenza Artificiale, cinque nuovi standard, di cui due sono un’anteprima assoluta. Si tratta degli standard sul metaverso e quello sull’automobile connessa.

Lo ha reso noto Leonardo Chariglione, il padre degli standard Mpeg e MP3, che dalla sua nascita nel 2020 presiede l’MPAI (clicca qui per vedere gli ultimi standard rilasciati dall’MPAI).

Il 30 settembre del 2020 nasceva la nuova associazione internazionale, senza scopo di lucro, denominata MPAI – Moving Picture, Audio and Data Coding by Artificial Intelligence, grazie alla volontà di alcuni esperti di grande valore provenienti da varie nazioni. L’ispiratore, eletto presidente dell’associazione stessa, è un nostro connazionale, Leonardo Chiariglione, noto per essere stato l’ideatore, fondatore e presidente del gruppo MPEG che ha prodotto gli standard multimediali.

La missione di MPAI è lo sviluppo di specifiche di codifica dei dati abilitate dall’Intelligenza Artificiale (AI), il principale sforzo iniziale è stato quello di definire un processo in cui gli standard potessero essere implementati al meglio per poi poter essere messi a disposizione degli utenti, con una chiara definizione del meccanismo di licensing a protezione dei diritti di proprietà intellettuale.