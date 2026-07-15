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Legge elettorale, preferenze bocciate: parte conta dei franchi tiratori in maggioranza

Legge elettorale, preferenze bocciate: parte conta dei franchi tiratori in maggioranza

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Legge elettorale, preferenze bocciate: parte conta dei franchi tiratori in maggioranza Adnkronos

(Adnkronos) – Si complica alla Camera il percorso della legge elettorale, bocciato per un solo voto l’emendamento del centrodestra sulle preferenze. Dura la reazione di Meloni, che chiede una riflessione sui voti mancati nella maggioranza: “Ha vinto di nuovo la palude”. L’opposizione con Schlein attacca: “Il governo ha fallito, andate a casa”. Parte la conta sui franchi tiratori nella maggioranza. 

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