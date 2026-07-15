Legge elettorale, i “Vannacciani” si filmano mentre votano: “Traditori della destra non siamo noi”

(Adnkronos) – I deputati di Futuro Nazionale hanno spiegato di aver registrato il momento del voto segreto sull’emendamento della legge elettorale relativo alle preferenze per respingere i sospetti di essere tra i franchi tiratori che hanno contribuito alla bocciatura del testo. Il filmato, pubblicato sui social dal deputato “Vannacciano” Edoardo Ziello, ha scatenato le proteste delle opposizioni. “I traditori della destra sulla legge elettorale non siamo noi”, scrive condividendo le immagini.

—

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz