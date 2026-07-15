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Legge elettorale, Durigon: “Preferenze? Persa occasione, giusta riflessione se in 30 votano contro”

Legge elettorale, Durigon: “Preferenze? Persa occasione, giusta riflessione se in 30 votano contro”

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Legge elettorale, Durigon: “Preferenze? Persa occasione, giusta riflessione se in 30 votano contro” Adnkronos

(Adnkronos) – Ieri in Parlamento, sulla legge elettorale, “è stata persa un’occasione, dobbiamo andare avanti e se ci sono le condizioni e possibilità ripresentare l’emendamento in Senato”. Lo afferma all’Adnkronos Claudio Durigon, vicesegretario della Lega e Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali commentando la bocciatura nel voto segreto alla Camera di un emendamento della maggioranza sulle preferenze. 

“Freni, Giorgetti e Gava erano presenti alla Camera e non hanno votato? Non possiamo soffermarci sui singoli casi perché i numeri dicono che i contrari sono stati tanti, e distribuiti un po’ tra tutti i partiti di maggioranza”, dice ancora, aggiungendo che “è anche vero purtroppo che quando si è investiti di responsabilità di governo bisogna essere molto attenti a quello che si fa”. Sulle prossime mosse Durigon osserva: “Condivido il pensiero della Meloni, è giusto che venga fatta una riflessione, perché i numeri di oltre trenta parlamentari che votano contro non può non aprirla”. 

 

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