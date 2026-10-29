Le targhe personalizzate potrebbero diventare realtà in Italia già nel 2027. La novità era inizialmente prevista per il 2028 insieme alle altre disposizioni del nuovo Codice, ma dovrebbe essere anticipata al 2027, come annunciato il 28 ottobre dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di ieri sul disegno di legge di bilancio 2027.

Più libertà nella scelta di lettere e numeri

Il nuovo testo interviene nuovamente sulla materia, prevedendo che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti possa rilasciare, su richiesta dell’interessato, targhe con “una successione e un impiego di caratteri alfanumerici personalizzati”. La formulazione sembra quindi superare il vincolo della sequenza due lettere-tre numeri-due lettere prevista dalla disciplina attuale e aprire a una maggiore libertà nella composizione.

Restano però ancora da definire le regole precise: non è noto quali combinazioni potranno essere richieste, quanti caratteri saranno ammessi e quali eventuali limitazioni verranno introdotte.

Quanto costerà una targa personalizzata

Secondo lo schema di decreto, per gli autoveicoli la coppia di targhe, anteriore e posteriore, avrà un costo di 500 euro da corrispondere al Poligrafico dello Stato. A questa cifra si aggiungerà una maggiorazione del 20% destinata al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, portando il totale a 600 euro. Per i motoveicoli il prezzo della targa posteriore, compresi i tasselli autoadesivi, sarà invece di 300 euro, ai quali si aggiungeranno 60 euro di maggiorazione: in totale 360 euro.

Le somme sostituiranno, al momento dell’immatricolazione, il costo della targa ordinaria. Per le automobili quest’ultimo resta fissato a 41,78 euro per il formato A, con la sequenza su una sola riga, e a 45,31 euro per il formato B, la cosiddetta “quadrotta” con i caratteri disposti su due righe.

Possibile anche sulle auto già immatricolate

La targa personalizzata potrà essere richiesta anche per un veicolo già in circolazione, ma soltanto quando sia necessaria una nuova immatricolazione in seguito a furto, smarrimento o deterioramento della targa esistente. Non diventerà invece una targa “personale” legata al proprietario. La combinazione resterà associata al veicolo anche in caso di vendita o permuta. Chi acquisterà successivamente un’altra automobile potrà richiedere una nuova targa personalizzata, ma dovrà scegliere una combinazione diversa dalla precedente.

Le targhe continueranno a essere prodotte dal Poligrafico dello Stato e saranno rilasciate dalla Motorizzazione civile. Al momento dell’immatricolazione, la targa sarà consegnata all’agenzia di pratiche automobilistiche incaricata dalla concessionaria oppure direttamente dal proprietario nel caso di una reimmatricolazione.

L’avvio è previsto nel 2027

Lo schema del nuovo Codice della strada prevedeva inizialmente l’introduzione delle targhe personalizzate nel 2028. Dopo l’annuncio del 28 ottobre, l’obiettivo è invece anticipare la misura al 2027, probabilmente attraverso una modifica della disciplina attuale e un successivo decreto ministeriale chiamato a definire nel dettaglio le modalità applicative.

Dopo oltre vent’anni dalla prima previsione normativa, la definizione dei prezzi rappresenta quindi un ulteriore passo verso l’effettiva introduzione delle targhe personalizzate sulle strade italiane.

Il confronto con la Germania: scegliere la targa costa 12,80 euro

In Germania la possibilità di scegliere una parte della propria targa è già una pratica consolidata. Non si tratta però di una targa completamente libera: la prima parte continua a identificare il distretto di immatricolazione, mentre il proprietario può scegliere, se disponibile, la successiva combinazione di lettere e numeri, utilizzando per esempio le proprie iniziali o una data significativa.

La differenza con il sistema italiano previsto dal nuovo Codice della strada è soprattutto economica. In Germania la scelta della combinazione costa 10,20 euro, ai quali si aggiungono 2,60 euro se la targa viene prenotata in anticipo: in totale 12,80 euro, oltre al costo materiale delle targhe, che vengono acquistate separatamente presso produttori privati.

Anche la libertà di scelta tedesca incontra alcuni limiti. Le combinazioni devono essere disponibili e rispettare le regole previste dalle autorità di immatricolazione. A Berlino, per esempio, per auto e veicoli commerciali sono previste combinazioni come una lettera e quattro numeri oppure due lettere seguite da tre o quattro numeri; alcune sequenze legate al nazismo sono escluse.

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