Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti illustra in Commissione le linee guida della Legge di Bilancio per il 2023, grande attenzione alle misure per contrastare la crisi energetica.

Meta in crisi annuncia 11mila licenziamento a livello globale. Pesa il mancato decollo del metaverso, ma anche tra le altre cose la forte concorrenza di TikTok.

Salvatore Deidda (FdI) eletto presidente della IX commissione Trasporti, Poste & Telecomunicazioni alla Camera.

Leggi tutte le news della dailyletter del 9 novembre 2022.