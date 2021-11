Legge di Bilancio, 13 miliardi di euro per mobilità sostenibile e clima

La giornata in pillole. Nuovi fondi per 13 miliardi di euro proposti nella legge di Bilancio in materia di mobilità e infrastrutture sostenibili, di transizione ecologica, di energia e contrasto ai cambiamenti climatici.

Approvato in Senato il decreto ‘Capienze’ che introduce più tutele privacy per i cittadini, come lo stop alle tecnologie di riconoscimento facciale nei sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici fino al 2023. Autotrasporti green, Giovannini firma decreto per 100 milioni di euro di incentivi.

Ddl Bilancio 2022, mobilità sostenibile e clima: tutti i finanziamenti

di Flavio Fabbri

La legge di Bilancio 2022 è arriva al Senato. Nel capitolo X i principali interventi in materia di mobilità sostenibile e clima.

Privacy. Fine del ‘far west’ dei dati per Pa e stop riconoscimento facciale

di Luigi Garofalo

Privacy. Fine del 'far west' dei dati per Pa, più personale per il Garante e stop al riconoscimento facciale fino al 2023.

Autotrasporti green, Giovannini firma decreto per 100 milioni di euro

di Flavio Fabbri

Mims: Giovannini firma due decreti per l'acquisto da parte delle imprese di autotrasporti di veicoli a basso impatto ambientale.

Baldoni: ‘Europa indietro di 20 anni su Chip e Cloud rispetto a Usa e Cina’

di Piermario Boccellato

"L'Europa è indietro su chip e cloud rispetto a Stati Uniti e Cina e questo crea una situazione di alto rischio tecnologico".

Panetta (Bce): “Prototipo di euro digitale già dal 2023”

di Flavio Fabbri

Le considerazioni di Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della BCE, in audizione alla Commissione monetaria dell'Europarlamento.

CDP, piano triennale fra una settimana. Quale orientamento nelle Tlc?

di Paolo Anastasio

IConto alla rovescia per il Cda della Cassa, cresce l'attesa di indicazioni sul fronte delle Tlc visto il ruolo di Cdp in Tim e Open Fiber.

Open RAN, appello delle telco alla Ue: ‘Sostegno comune a reti 5G aperte’

di Paolo Anastasio

I principali operatori europei chiamano Bruxelles perché sostenga lo sviluppo dell'Open RAN per la realizzazioni di nuove reti 5G aperte.

Ue, Mattarella, ‘Sovranità digitale europea esigenza sempre più pressante’

di Paolo Anastasio

Il Presidente della Repubblica in visita a Malaga: 'La sovranità europea in campo tecnologico e digitale è determinante.

Democrazia Futura. Dibattito sulla Grande trasformazione digitale

di Bruno Somalvico

Sette domande a docenti universitari, giornalisti ed esperti di settore.

Premio Dona 2021 il 22 novembre, protagonista la voce dei consumatori

di Massimiliano Dona

Sarà possibile seguire il premio Vincenzo Dona in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Consumatori.it.

Concessionari di giochi e scommesse in fermento, in barba alla ludopatia

di Angelo Zaccone Teodosi

La lobby delle concessionarie è in agitazione, preoccupata per il rischio di interventi "proibizionisti" del Governo ma non sembrano attuali.

5G Italy 2021, 4th edition "A European Perspective": join us!