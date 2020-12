“Esprimo soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento con cui vengono stanziati ulteriori 100 milioni per incentivare il ricambio dei televisori verso la nuova tv digitale attraverso lo smaltimento virtuoso degli apparecchi obsoleti. Un provvedimento che coniuga due leve fondamentali del Next Gen EU, green economy e digitale, grazie all’introduzione di un bonus sostituzione tv per tutti i cittadini che mira a favorire un riciclo attento in ottica di tutela ambientale ed economia circolare”, così in una nota il Sottosegretario al MiSE Mirella Liuzzi.

“Il Ministero dello Sviluppo Economico è già al lavoro sul decreto attuativo della misura in cui porremo particolarmente attenzione verso le fasce più deboli. Stiamo inoltre lavorando per ampliare la platea del bonus tv e decoder da 50 euro. Iniziative puntuali e coordinate con l’obiettivo di arrivare pronti al passaggio al nuovo standard di trasmissione televisivo DVB-T2”, conclude Liuzzi.