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Legacoop, Coopfond e Fondazione Pico lanciano INDICOO: primo incubatore diffuso in Italia
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Legacoop, Coopfond e Fondazione Pico lanciano INDICOO: primo incubatore diffuso in Italia

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Legacoop, Coopfond e Fondazione Pico lanciano INDICOO: primo incubatore diffuso in Italia Omnibus

Legacoop, Coopfond e Fondazione Pico lanciano INDICOO, Incubatore Diffuso di Cooperazione, una nuova infrastruttura nazionale gratuita che integra intelligenza artificiale e accompagnamento umano per favorire la nascita di nuove cooperative e la trasformazione di quelle esistenti.  

Legacoop, Coopfond e Fondazione Pico lanciano INDICOO, Incubatore Diffuso di Cooperazione, una nuova infrastruttura nazionale gratuita che integra intelligenza artificiale e accompagnamento umano per favorire la nascita di nuove cooperative e la trasformazione di quelle esistenti.  

Al centro del progetto c’è Indicoo AI, un agente di intelligenza artificiale pensato e costruito su contenuti selezionati e validati da esperti della cooperazione. Quando la tecnologia raggiunge il limite della propria conoscenza, attiva la rete umana di tutor e consulenti della rete territoriale di Legacoop. Un modello “onlife”, ispirato alla visione del filosofo Luciano Floridi, in cui digitale e presenza umana collaborano invece di sostituirsi.  

La piattaforma offrirà gratuitamente orientamento, percorsi guidati dall’idea all’impresa, materiali formativi, modelli di business plan e consulenza specialistica, con l’obiettivo di rendere l’imprenditoria cooperativa accessibile ovunque: dalle grandi città alle aree interne del Paese.  Al tempo stesso, fornirà alla rete di Legacoop una base comune di strumenti e documentazione per un supporto omogeneo su tutto il territorio nazionale.

“Con INDICOO vogliamo dimostrare che l’innovazione tecnologica non deve sostituire le persone, ma rafforzarne capacità, relazioni e opportunità in quanto siamo di fronte ad un nuovo modello onlife per l’imprenditoria, anche e soprattutto giovanile – dichiara Simone Gamberini, Presidente di Legacoop – L’intelligenza artificiale può diventare uno straordinario strumento di partecipazione e sviluppo se guidata da valori chiari e da una visione collettiva. La cooperazione, oggi, non rincorre il futuro: sceglie di costruirlo”

INDICOO raccoglie inoltre l’esperienza di Coopstartup, il programma di Legacoop e Coopfond che negli ultimi dieci anni ha accompagnato la nascita di oltre cento cooperative in tutta Italia, e punta in particolare a coinvolgere le nuove generazioni attraverso linguaggi, modelli e percorsi pensati per un’imprenditorialità più collaborativa, sostenibile e partecipata.  

“L’intelligenza artificiale può diventare una vera infrastruttura cooperativa, capace di mettere in rete territori, competenze e comunità – sottolinea Piero Ingrosso, Presidente della Fondazione Pico e Direttore della dell’Area Innovazione, Promozione e Digitale di Coopfond – È questa la sfida della Cooperative AI: utilizzare il digitale non per sostituire le relazioni umane, ma per rafforzare la capacità collettiva di creare impresa, mutualità e sviluppo”.

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L'autore

Redazione Key4biz

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