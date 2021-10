L’eCommerce e la forte ascesa del “Buy Now, Pay later”

La stagione clou degli acquisti online quest'anno rischia di essere influenzata dall'introduzione, anche nel nostro mercato, di una rilevante innovazione proveniente dal mondo fintech, la formula di pagamento "Buy Now, Pay Later".

Chi si occupa di commercio elettronico è infatti consapevole delle frizioni rappresentate, al momento dell’acquisto, da aspetti quali le spese di spedizione e la disponibilità di metodi di pagamento alternativi rispetto alle più tradizionali carte di credito e Paypal. Ecco perchè ha conservato un certo ruolo il pagamento in contrassegno (nonostante non avvantaggi il venditore) e siano in costante crescita formule come il bonifico bancario, soprattutto quando è gestito con l’accredito immediato consentito da servizi quali MyBank.

Non vi è alcun dubbio dunque che servizi come Klarna, Square, Affirm di Amazon, Clearpay e come l’italiana Scalapay incideranno nel migliorare il tasso di conversione soprattutto in relazione ad acquisti più impegnativi il cui pagamento può essere suddiviso in più tranches tanto più se si considera la convenienza di questa formula e non si cade in ritardi nei pagamenti.

Il successo di tali servizi, come ha dimostrato la storia di PayPal, risiede però nella capacità dei provider di farsi conoscere dal grande pubblico e di acquisire fiducia su aspetti delicati quali la sicurezza dei dati, la gestione delle eventuali penalità in caso di ritardo, l’opportunità di servirsene rispetto a strumenti più consolidati. Ecco perchè ne sentiremo parlare e, fra di loro, vi sarà una certa competizione per accrescere una dimensione di scala rilevante.

La tecnologia sulla quale si base il fintech comincia dunque, grazie alla capacità di affrontare con successo aspetti quali gli adempimenti amministrativi necessari e la gestione della solvibilità dei clienti, ad entrare nella vita quotidiana e, anche sul piano digital, a cambiare le regole del gioco.