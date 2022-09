Come i media hanno costruito l’identità cinese

di Gianluigi Negro

Gianluigi Negro Prefazione di Gabriele Balbi, Laura De Giorgi

Gabriele Balbi, Laura De Giorgi Ebook: 9788861058712

9788861058712 Paperback: 9788861057906

9788861057906 Collana: I capitelli

I capitelli Uscita: Settembre 2022

Settembre 2022 Formato: 15×21

15×21 Pagine: 192

192 Prezzo : 20,oo euro

: 20,oo euro Ebook: 11,90 euro

Lo studio dei mezzi di comunicazione in Cina costituisce un tema di sempre maggior interesse e dibattito. L’uso di nuove e potenti tecnologie nei media ha infatti contribuito a rivoluzionare il mondo della comunicazione e dell’informazione cinesi e lo ha fatto a tal punto che la questione non è più relegabile al solo piano nazionale, ma si è fatta globale. Nel corso degli ultimi 70 anni, la Repubblica popolare cinese ha sperimentato nuove tecnologie e forme di comunicazione che hanno avviato un processo di rafforzamento dell’identità nazionale in continua evoluzione.

In questo processo, fattori legati al controllo della popolazione, alle necessità di mercato e alle spinte identitarie hanno plasmato un nuovo uso dei media. Gianluigi Negro, utilizzando gli strumenti del sinologo e quelli dell’esperto di media studies, offre una ricostruzione inedita e articolata sulla storia dei media cinesi e su come giornali e radio, televisione e cinema, social media e app, dalla fondazione della Repubblica popolare cinese a oggi, abbiano contribuito alla costruzione dell’identità nazionale.

Le voci di Pechino è, inoltre, un’analisi critica sui possibili usi ideologici e propagandistici dei nuovi media, una riflessione sul rischio della loro trasformazione in strumenti di omologazione e controllo dell’opinione pubblica.

Gianluigi Negro è docente di Lingua e traduzione cinese presso l’Università di Siena. Ha svolto attività di ricerca presso il China Media Observatory (Università della Svizzera Italiana) e presso l’Istituto di Giornalismo e Comunicazione della Peking University e della Tsinghua University. I suoi studi riguardano la storia dei media cinesi e la governance di Internet. È membro dell’Associazione Italiana Studi Cinesi e dell’Internet Governance Academic Network (Giga-Net).