Se si aumenta la superficie digitale aumenta la superficie d’attacco. E questo è un assioma incontrovertibile in tema di cybersecurity, e la paura degli hacker sta spingendo più di una persona a rivolgersi a tecnologie del passato, nella speranza che gli hacker dei nostri giorni magari non le conoscano. E’ vero che ormai con l’AI come Mythos di Anthropic è possibile trovare vulnerabilità zero day mai emerse in 25 anni. Ma c’è chi, come il finlandese Mikko Hyppönen, grande esperto di sicurezza citato dalla BCC, preferisce il vecchio servizio mail Eudora a Hotmail e Gmail.

Gli hacker di oggi ignorano davvero le vecchie tecnologie?

Il motivo? Secondo lui, gli hacker di nuova generazione si sono ormai dimenticati di Eudora. E la BBC nella sua analisi parla di un fenomeno, la “sicurezza dell’antichità”, o sicurezza dell’obsolescenza, come di un concetto che sembra controintuitivo, ma che in realtà non lo è. Anche perché per un hacker, che vuole fare soldi, non ha molto senso mettere sotto attacco dei sistemi utilizzati al massimo da una cinquantina di persone.

I vecchi radiofari più sicuri del GPS?

Ma Hyppönen non è il solo a pensarla così. L’ente per l’aviazione irlandese (Irish Aviation Authority), ad esempio, di recente ha deciso di mantenere in uso i radiofari di navigazione terrestri perché, a quanto pare, il più moderno sistema di posizionamento globale satellitare (GPS) si è dimostrato troppo vulnerabile alle interferenze negli ultimi anni, vittima di jamming.

Software obsoleti

Matt Bishop, informatico e professore emerito all’Università della California, Davis, ha messo alla prova questo principio, in un certo senso per caso. Negli anni ’90, lui e i suoi colleghi crearono un sistema connesso a Internet e lo lasciarono deliberatamente accessibile per poter intercettare hacker e bot che tentavano di violarlo. Si tratta di una tecnica comune nella ricerca sulla sicurezza informatica, nota come honeypot: una sorta di trappola predisposta in condizioni attentamente controllate.

Il team scelse però una versione software obsoleta per il proprio honeypot e di conseguenza nessun hacker si era preso la briga di prenderla di mira. “Quando lo abbiamo aggiornato alla nuova versione, abbiamo avuto tutti gli attacchi che volevamo”, ricorda Bishop. “L’ho trovato davvero divertente”.

Il vecchio Communicator della Nokia davvero a prova di hacker?

C’è poi chi si rifiuta di usare lo smartphone e continua ad affidarsi ai vecchi cellulari, come ad esempio il Nokia 9210 di 25 anni fa. Secondo la BBC, gli hacker di nuova generazione, che sanno tutto di iOS e Android, non sarebbero al contrario così esperti del vecchio sistema operativo Symbian, che dal canto suo aveva tra l’altro grandi vulnerabilità note. Il rovescio della medaglia è che “nessuno le prende più di mira”, oggi aggiunge Hyppönen. Allo stesso modo, il Nokia potrebbe essere più a rischio di tecniche di intercettazione delle telefonate. Ma quante persone si prenderanno la briga di metterlo sotto controllo?

Altri ambiti in cui una vecchia tecnologia sta resistendo rispetto al digitale sono il voto cartaceo e il settore militare.

Voto elettronico, difficile abbandonare la carta

Le resistenze relative al passaggio dalla carta alle tecnologie digitali rimangono diffuse, soprattutto per quanto riguarda i sistemi di voto elettronico. Alcuni sostengono che le macchine per il voto elettronico siano auspicabili in parte perché producono risultati elettorali molto più rapidamente rispetto ai sistemi cartacei. Questo, tuttavia, non è sufficiente a convincere i detrattori, che restano fedeli alla scheda elettorale cartacea.

In Ucraina mappe cartacee

Anche gli eserciti sono noti per la loro riluttanza ad assumersi rischi. Persino gli eserciti più attivi al mondo a volte si affidano a vecchie tecnologie per motivi di affidabilità e sicurezza. “Una cosa che ho visto in luoghi come l’Ucraina è l’uso di mappe cartacee, o mappe plastificate, e bussole”, dice Thomas Withington, ricercatore associato presso il Royal United Services Institute, un think tank. “Non si possono manomettere”. È una sorta di “resilienza analogica”, aggiunge.

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