“Le Tlc per la crescita del paese. Per un mercato aperto, competitivo ed attento alla difesa dell’occupazione”, i Ceo dei sei principali gruppi Tlc del paese (Vodafone, Fastweb, WindTre, Sky, Iliad, Tim) all’evento che si è tenuto il 16 settembre all’e-Campus University, organizzato dal Dipartimento Media e Tlc di Fratelli d’Italia. Le priorità della industry per il prossimo governo.