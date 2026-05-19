Le grandi telco cinesi stanno correndo per trasformare l’intelligenza artificiale nella prossima fonte di reddito di massa vendendo dei token, le minuscole unità di consumo di calcolo che alimentano i modelli di intelligenza artificiale, a dimostrazione del fatto che gli operatori del paese stanno cercando di trasformarsi da fornitori di banda larga in intermediari di servizi di intelligenza artificiale.

China Mobile lancia novi piani di token

China Telecom ha annunciato domenica una serie di piani token, offrendo ai consumatori un uso mensile di AI a pacchetto a partire da 1,37 dollari per 10 milioni di token.

I piani di China Mobile riguardano consumatori ma anche aziende. Piccole aziende e sviluppatori possono acquistare pacchetti aziendali fino a 150 milioni di token al mese per 39,9 yuan.

I pacchetti assomigliano in tutto e per tutto a piani tariffari dati, con la differenza di essere misurati in computazione AI invece che in traffico internet.

Parallelamente, China Mobile ha lanciato a Shanghai un servizio di token universali per utenti privati ​​e aziendali, consentendo loro di accedere a diverse piattaforme di intelligenza artificiale con un unico account e di pagare tramite la bolletta telefonica.

I piani di Tencent

L’operatore ha collaborato con Tencent Holdings per introdurre una piattaforma di lavoro nativa basata sull’IA, rivolta a consumatori e piccole imprese. Il servizio offre 400.000 token per 1 yuan, con la possibilità per gli utenti di passare da un modello di IA all’altro con una struttura tariffaria unificata.

Wang Peng, ricercatore presso l’Accademia delle Scienze Sociali di Pechino, ha detto: “Gli operatori di telecomunicazioni cinesi stanno passando dalla vendita di connessioni alla vendita di servizi di intelligenza artificiale. Ora competono per costruire piattaforme integrate che combinino potenza di calcolo, modelli di IA, agenti intelligenti e gateway di servizio”.

“A differenza delle startup di IA, gli operatori di telecomunicazioni non competono necessariamente sul prezzo più basso dei token. Il loro vantaggio risiede nell’infrastruttura nazionale, nelle reti cloud supportate dal governo e nei servizi di sicurezza informatica”, ha aggiunto.

Xu Zhixin, direttore della divisione di ricerca software del team di risposta alle emergenze informatiche dei sistemi di controllo industriale cinesi, ha detto: “L’espansione del cloud è inevitabile per gli operatori. In sostanza, si tratta pur sempre di un’offerta basata sulle risorse. Gli operatori di telecomunicazioni cinesi non stanno semplicemente cercando di diventare dei ‘venditori di picconi’ dell’era dell’IA”.

Gli operatori di telecomunicazioni si stanno integrando profondamente nell’infrastruttura di IA cinese. Per far funzionare questo modello, China Mobile sta costruendo un ecosistema di IA a ciclo chiuso, aggregando i modelli di IA da un lato e collegandoli a dispositivi e applicazioni dall’altro.

La sua piattaforma di gestione dei modelli mobili (MoMA), lanciata di recente, connette non solo il modello linguistico proprietario di China Mobile, ma anche oltre 300 modelli di IA di uso comune, tra cui DeepSeek, Qwen, Doubao e GLM.

Utilizzando quello che l’azienda definisce un sistema centralizzato di gestione dei token, MoMA instrada dinamicamente le richieste degli utenti a modelli diversi a seconda della domanda, contribuendo a ridurre i costi per token di oltre il 30% e a diminuire l’utilizzo delle risorse di calcolo di oltre il 50%, secondo quanto dichiarato dall’azienda.

Gli ultimi dati dell’Amministrazione Nazionale dei Dati (NDA) hanno mostrato che il consumo giornaliero di token ha superato i 140 trilioni a marzo, con un aumento di oltre 1.000 volte rispetto ai 100 miliardi registrati all’inizio del 2024 e di oltre il 40% rispetto ai 100 trilioni registrati alla fine dell’anno scorso.

“Questa impennata indica che l’industria cinese dell’IA si sta espandendo rapidamente e si sta evolvendo da semplici funzioni di chat a sistemi più sofisticati in grado di prendere decisioni ed eseguire compiti”, ha detto Liu Liehong, capo dell’NDA.

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