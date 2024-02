Le squadre di calcio con più titoli in campo internazionale

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

L’Italia con il Milan è terza in questa prestigiosa classifica

Il calcio è lo sport più popolare al mondo, sono numerose le squadre che si sfidano ad ogni latitudine per competere in tornei più o meno importanti. Al riguardo non è molto appropriato mettere sullo stesso piano il numero di trofei vinti, poiché ad esempio trionfare in Premier League è differente dal vincere la J League del Giappone. Ecco perché è utile assumere come criteri le vittorie ottenute in campo internazionale, esclusivamente in manifestazioni riconosciute dalla FIFA. Scopriamo la classifica dei club di calcio più titolati del pianeta.

Real Madrid il più vincente con 30 titoli

La squadra più vincente in campo internazionale è il Real Madrid, formazione che ha trionfato in Coppa dei Campioni / Champions League per ben 14 volte, più di chiunque altro. Il club iberico ha nel palmares anche 3 Coppe Intercontinentali, 2 Coppe UEFA, 5 Supercoppe Europee, 1 Coppa Iberoamericana e 5 Coppe del Mondo FIFA. Il numero totale di trofei internazionali vinti dal Real Madrid è pari a 30. Nessun’altra squadra ha conquistato tanti titoli quanto la formazione spagnola.

Al-Ahly al secondo posto con 25 titoli

A sorpresa, in seconda posizione troviamo l’Al-Ahly, team egiziano ai vertici del calcio africano, soprattutto grazie alle vittorie negli ultimi anni. Complessivamente sono 25 i trofei continentali in bacheca, tra cui si mettono in risalto 11 Champions League africane. Nel palmares anche la Coppa dei Campioni Afro-Asiatica, vinta nel 1989 in finale contro i giapponesi dello Yomiuri. L’Al-Ahly è fra le squadre con più tifosi nel continente africano.

Milan terzo con 18 titoli insieme a Boca e Independiente

Sul gradino più basso del podio troviamo il Milan, la squadra italiana più titolata in ambito internazionale. I rossoneri hanno trionfato per 7 volte in Coppa dei Campioni/Champions League. A questi successi bisogna aggiungere 5 Supercoppe Europee, 2 Coppe delle Coppe e 3 Coppe Intercontinentali. Da menzionare anche la Coppa del Mondo per club vinta nel 2007. Dopo un periodo di grande splendore negli anni novanta, i rossoneri hanno attraversato una fase di appannamento, anche se di recente le quotazioni del Milan sono in netta ripresa, come dimostra lo scudetto vinto due anni fa e la semifinale di Champions della passata stagione. Sono considerati tutt’oggi in pole nelle scommesse sportive, insieme a Inter e Juventus, per la vittoria del tricolore 2023-24.

Stesso numero di titoli (18) dei rossoneri per Boca Juniors ed Independiente.

Barcellona, Liverpool e Bayern Monaco a inseguire

Il Barcellona ha vinto 5 volte la Champions, 3 volte il titolo di campione del Mondo, 4 volte la Coppe delle Coppe e 5 volte la Supercoppa Europea. In totale 17 trofei in campo internazionale.

A seguire, entrambi con 14 titoli, il Liverpool ed il Bayern Monaco. La formazione inglese e quella tedesca sono accomunati dall’aver vinto per 6 volte ognuna la Champions League, la competizione continentale calcistica più ambita a livello di club.