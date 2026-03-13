Le simmetrie nascoste

Pagine: 300

Prezzo: 19,00 euro

pubblicazione: 30 gennaio 2026

ISBN: 9788817181440

Rizzoli editore

I sistemi semplici si somigliano tutti, ogni sistema complesso è complesso a modo suo. Così, parafrasando l’incipit di “Anna Karenina”, Giorgio Parisi – premio Nobel per la Fisica nel 2021 proprio “per contributi rivoluzionari alla teoria dei sistemi complessi“- introduce la sua visione della complessità, che non è una nuova scienza, ma “un modo nuovo e diverso di guardare la natura“.

In questo libro, Parisi mostra il cammino che, a partire dalla nascita della fisica statistica nell’Ottocento, e dunque dall’introduzione della probabilità nelle leggi fisiche, ha condotto allo studio e alla descrizione matematica dei «comportamenti collettivi emergenti», quelli cioè che compaiono solo se il numero di agenti coinvolti (elettroni, molecole, neuroni, individui…) è elevato, e quindi non è possibile capirli guardando al comportamento dei singoli elementi. È l’ambito di fenomeni come la magnetizzazione dei vetri di spin, leghe metalliche composte per esempio da una piccola percentuale di ferro diluita in oro. Le scoperte di Parisi in un campo così lontano dall’esperienza comune non solo gli hanno fatto vincere il Nobel, ma hanno condotto allo sviluppo di tecniche fondamentali nel mondo di oggi, per l’ottimizzazione delle risorse, per la gestione delle reti, e soprattutto nell’intelligenza artificiale, dalle prime reti neurali ai Large Language Models e oltre, a cui sono dedicati gli ultimi capitoli del libro. Il racconto di Parisi è una dichiarazione di fiducia nella scienza pura, guidata dalla pura curiosità: è giusto, è bello affrontare problemi scientifici per il gusto di farlo, non per le presunte ricadute pratiche (che magari ci saranno lo stesso, per le vie più impreviste). Ma la sua fiducia non è cieca: le pagine finali esaminano i tanti rischi dell’intelligenza artificiale, a partire da quello, molto concreto, del monopolio, e indicano alcune possibili vie per una scienza e una tecnologia al servizio dell’umanità.

Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica 2021, è un fisico e accademico italiano, attivo in fisica teorica, soprattutto nel campo della fisica statistica e in teoria dei campi.

Nato a Roma, si è laureato in fisica nel 1970 all’Università La Sapienza, sotto la guida di Nicola Cabibbo, con una tesi sul bosone di Higgs. È stato ricercatore del CNR e dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN); ha lavorato presso la Columbia University (1973-74), l’Institut des Hautes Études Scientifiques (1976-77) e l’École Normale Superieure di Parigi (1977-78).

Dal 1981 è stato docente ordinario di fisica teorica all’Università di Tor Vergata, per poi passare nel 1992 a coprire la stessa cattedra presso l’università La Sapienza, dove ha tenuto diversi insegnamenti: fisica teorica, teorie quantistiche, fisica statistica, probabilità.

Nel corso della sua carriera, si è dedicato alle particelle elementari, alla fluidodinamica, alla meccanica statistica, ma anche ai supercomputer e ai sistemi complessi, come le reti neuronali.

I suoi studi gli sono valsi riconoscimenti a livello internazionale, tra cui il Premio Wolf per la Fisica per le sue «scoperte pionieristiche nella teoria quantistica dei campi, in meccanica statistica e nei sistemi complessi»; e il Premio Nobel per la Fisica «per la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici da scala atomica a scala planetaria».

Nel 2024 esce La mosca Verdolina e altre storie per chi non vuol dormire (Rizzoli), una raccolta di storie per bambini.

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