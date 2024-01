Le sfide della società onlife

Autore : Giuseppe Iacono

Siamo pienamente nella società onlife, con una diffusione sempre più vasta di tecnologie di intelligenza artificiale nella vita quotidiana. Questo rappresenta per vaste fasce della popolazione un ulteriore salto di complessità nell’esercizio dei diritti di cittadinanza e, per la società nel suo complesso, nella capacità di tenuta democratica.

È elevato, così, il rischio di aumento delle diseguaglianze e dell’esclusione sociale e, per contrastarlo, è necessario acquisire rapidamente come comunità la capacità di orientare l’evoluzione tecnologica, essenziale per il governo del futuro.

La sfida, pertanto, consiste nel costruire le condizioni per uno scenario socialmente desiderabile e sostenibile, evitando di adattarsi alle necessità del mercato delle tecnologie, sollecitando la partecipazione collettiva dei cittadini e ponendo le leve del governo della rivoluzione digitale al servizio del bene comune.

Il fulcro di questa sfida è nell’acquisizione adeguata di consapevolezza digitale da parte dei cittadini, delle amministrazioni pubbliche, delle aziende, della politica, con una cultura diffusa di e-leadership, attraverso percorsi di trasformazione che passano dallo sviluppo sostenibile agli ecosistemi di innovazione, dai sistemi educativi all’apprendimento permanente e al governo aperto.

Ponendo al centro la “questione competenze”, le persone.

Il testo si propone di costruire un percorso di riferimenti per comprendere e sistematizzare il contesto attuale e le evoluzioni che si prospettano, rivolgendosi a chi ha un ruolo nei processi di cambiamento della società nel suo complesso, in particolare ai formatori, agli specialisti, agli studiosi e agli studenti di gestione del cambiamento e di gestione delle risorse umane, ai manager e ai policy maker che, sui temi della rivoluzione digitale e dello sviluppo congruente delle competenze, possono trovare spunti per configurare il contesto di azione degli interventi pubblici e privati. Con l’ambizione di essere anche uno strumento di riflessione sulla necessità di considerare gli interventi sul tema delle competenze come necessari e abilitanti alla trasformazione digitale, questione trasversale e non di settore.

Giuseppe Iacono Esperto di processi di innovazione e competenze digitali, coordina il programma Repubblica Digitale del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ha oltre trent’anni di esperienza nel settore dell’innovazione, come manager e consulente, promuovendo iniziative in campo nazionale, anche in ambito associativo. Docente di Master e corsi sui temi dell’innovazione nel settore privato e pubblico. È autore di diversi libri tra cui “E-leadership” (Angeli, 2021), oltre che di articoli su diverse testate online.