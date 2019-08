Le regole del delitto perfetto, in prima visione su Rai 4 la quarta stagione

Partita su Rai 4, canale 10 di tivùsat, la quarta stagione della serie ideata da Peter Nowalk e prodotta da Shonda Rhimes “Le regole del delitto perfetto”. Le nuove puntate avranno come appuntamento fisso il martedì e andranno in onda in seconda serata.

Un thriller legale, coinvolgente e ricco di suspense da non perdere per gli appassionati di crime. Annalise Keating è una brillante, carismatica, misteriosa e seducente docente di diritto penale della Middleton University, la più prestigiosa università di Filadelfia.

Come ogni anno sceglie cinque dei suoi ambiziosi studenti di giurisprudenza – Wes Gibbins, Laurel Castillo, Michaela Pratt, Connor Walsh eAsher Millstone, i cosiddetti “Keating Five” – per assisterla nei casi giudiziari.

Quando una studentessa scomparsa misteriosamente, Lila Stangard, viene ritrovata morta, si troveranno invischiati in un complotto omicida che innesca una serie di delitti a catena, che farà tremare l’intera università e cambierà il corso delle loro vite: tutti sono sospettati e tutti nascondono qualcosa.

I protagonisti della serie americana sono: Annalise Keating, interpretata da Viola Davis; Alfred Enoch, nei panni di Wes Gibbins; Jack Falahee, nel ruolo di Connor Walsh; Aja Naomi King come Michaela Pratt; Matt McGorry che interpreta Asher Millstone e Karla Souza come Laurel Castillo.

Completano il cast anche Liza Weil (che interpreta la collaboratrice di Annalise Bonnie Winterbottom) e Timothy Hutton (nel ruolo di Emmett Crawford).