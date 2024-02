Le ragazze d’oro. 2 equipaggi romani in cima al podio a Torino. E per le atlete vince la tecnica

Dopo la “Lysistrata” di Napoli, anche Torino regala soddisfazioni in rosa al Circolo remiero di Riccardo Dezi e Giulia Benigni.

“Si sono distinti soprattutto dal punto di vista tecnico, piuttosto che fisico, i due equipaggi vincitori”. È il commento, doppiamente soddisfatto, di Giulia Benigni, Vicepresidente del Circolo Canottieri 3 Ponti di Roma e tecnico di canottaggio di IV livello europeo, come il Presidente Riccardo Dezi, che all’edizione n. 41 della gara di fondo di canottaggio “D’inverno sul Po”, conclusasi a Torino domenica scorsa, schierava ben 51 tesserati, tra atlete e atleti.

Ad organizzare la gara internazionale, che ha registrato quest’anno oltre 4000 iscritti, il 9, 10 e 11 febbraio scorsi, la Società Canottieri Esperia. Tra gli arrivi ai Murazzi e nel tratto di fiume antistante l’Esperia, nella terza e ultima giornata di regate, riservata alle specialità di quattro di coppia e otto, hanno primeggiato nel medagliere la selezione nazionale della Romania e quella regionale della Lombardia, con quattro medaglie d’oro ciascuna. Ma tra le società, a conquistare due ori ciascuna sono state Gavirate, CUS Bari, Lario Como e proprio il CC 3 Ponti di Roma, affiliato alla Federazione Italiana Canottaggio,

Medaglia d’oro OTTO Master Over 54 femminile, infatti, su un totale di 11 squadre partecipanti, l’equipaggio CC3P timonato da Irene Lodo, con al n. 1 Giuseppina Nuzzo, “condottiera – come ha commentato – con le spalle ben coperte dalle mie compagne, armate di cuore e tanta voglia di scorrere su un fiume amico. Il tempo realizzato (18.10.67 n.d.r.) ‘giusto’ a fronte dei tanti allenamenti e delle strigliate generosamente elargite dai nostri allenatori in questi mesi”. Dietro di lei e con lei, Roberta Pigliacampo, Anna Clara Salvatore, Francesca Severini, Anna Palomba, Francesca Giampieri, e le sorelle Maria Antonietta e Monica Giannini. Altra medaglia d’oro conquistata dal CC3P, e con il tempo di 18:10:23, quella nell’OTTO Master cat. 43-54 femminile, su 15 squadre partecipanti, con l’equipaggio, sempre timonato da Irene Lodo, guidato da Giulia Guerrini con Barbara De Bellis, Lavinia Tellini, Serena Di Nino, Arianna Fusco, Alessandra Monica Tonetti, Francesca Palleschi, Simona Mariantoni.

A premiare le ragazze d’oro lo stesso Presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Giuseppe Abbagnale. Tante le atlete sul podio a ribadire come sempre più donne pratichino gli sport remieri, e cresce l’Italia del remo al femminile, in acqua e fuori, con una costante crescita anche tra i tecnici, anno dopo anno. Al CC3Ponti di Roma, agli allenatori così come alle atlete e agli atleti rimasti a tifare da casa, una grande soddisfazione per la conquista di ben due ori in una gara così importante. Un risultato eccezionale, sicuramente, ma che premia lavoro e sacrifici costanti di tutta la squadra. Delle ragazze, stavolta, un po’ di più.