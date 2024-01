James Hansen

L’invito a “sterminare le quattro piaghe” – reperito sul valevole ‘Chineseposters.net’ – è un manifesto propagandistico cinese del 1958, opera dell’abile grafico Ding Hao, all’epoca molto apprezzato nel suo paese. La proposta, rivolta ai contadini, era quella di uccidere con ogni mezzo, e senza andare troppo per il sottile, tutte le creature che potessero danneggiare la produzione agricola.

Mentre la ‘violenta uccisione’ di insetti e topi potrebbe risultare accettabile secondo gli usi occidentali di oggi, il passerotto ‘infilzato’ è effettivamente un po’ troppo. Il contesto agricolo cinese di allora però non ammetteva tanta gentilezza d’animo. Non c’erano insetticidi e non c’era abbastanza da mangiare già per gli esseri umani. O gli uni o gli altri dovevano morire… Nella circostanza, l’ecologia non era la priorità.