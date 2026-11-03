Le Politiche digitali per l’Italia, Key4Biz intervista i politici

In vista delle prossime elezioni politiche, parte oggi su Key4Biz la rubrica “Le Politiche digitali per l’Italia” con videopodcast e interviste ai politici, parlamentari ed europarlamentari. Il primo ospite della rubrica è stato Andrea Casu (PD): “No a corsia preferenziale per Musk, sosteniamo le nostre startup per guida autonoma”.
Da Roma ci spostiamo a Lussemburgo, dove la Corte di Giustizia dell’Ue è chiamata a giudicare il 1^ caso in materia di AI generativa che viola il diritto d’autore dei giornalisti. Secondo l’avvocato generale della Corte, Google deve pagare gli editori quando Gemini ruba gli articoli a pagamento o quando li copia in modo esplicito. In attesa della sentenza definitiva.
In tema di TLC, infine, la BEI finanzia con 375 milioni Cellnex per implementare il 5G e modernizzare le infrastrutture digitali anche in Italia. Per il CEO di Cellnex Italia Federico Protto servono ancora 7-8.000 torri nel nostro Paese.
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