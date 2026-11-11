Videopodcast con Giulia Pastorella, deputata di Azione e membro della Commissione Trasporti, Poste e TLC alla Camera: nella nuova puntata della nostra “Le Politiche digitali per l’Italia”, Pastorella annuncia gli emendanti che si appresta a presentare alla Manovra.

“Presenterò emendamenti alla Manovra per ripristinare i fondi alla Cybersicurezza per la Farnesina, ora dimezzati, e aumentare gli stipendi per gli esperti di cybersicurezza nella Pubblica Amministrazione, perché, come ha detto il ministro Zangrillo, non riusciamo ad averli in quanto non pagati abbastanza come fa il settore privato”. L’ha annunciato Giulia Pastorella, deputata di Azione e membro della Commissione Trasporti, Poste e TLC alla Camera, nella nuova puntata della rubrica di Key4Biz “Le Politiche digitali per l’Italia”, nata per conoscere le visioni e le possibili politiche digitali dei politici per il nostro futuro tecnologico e industriale.

Emendamenti anche per il credito d’imposta per chi usa l’AI come software nelle aziende per aumentare la produttività

Nel videopodcast, condotto da Paolo Anastasio, Giulia Pastorella ha poi annunciato emendamenti alla Manovra anche per favorire, con il credito d’imposta, chi userà dal 2027 l’intelligenza artificiale in azienda. Ad oggi, il testo varato dal Governo prevede solo il credito d’imposta per il cloud fino al 30% dei canoni, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Troppo poco.

Ad oggi su una Manovra da 26 miliardi solo l’0,1% è destinato al cloud.

“Mi riferisco”, ha precisato Pastorella sull’emendamento pronta a depositare, “ai software di AI, non legati a le macchine, ma usati per i processi gestionali al fine di aumentare la produttiva aziendale”.

Data center, “in Italia non è liberi tutti come negli Usa”

Per quanto riguarda il tema dei data center, influente anche nelle recenti elezioni di medio termine negli USA, secondo la deputata di Azione si tratta di un tema che fa già parte del dibattito politico e sarà centrale anche in campagna elettorale, a livello nazionale e locale. “In Italia però non è un liberi tutti come negli Usa, il tema va governato con le leggi e con il confronto con i cittadini”, ha detto Pastorella.

Droni dual use, ma quelli subacquei sono ancora un far west

Infine, in tema di droni. L’onorevole Pastorella ha depositato la prima proposta di legge per quelli ad uso subacqueo “per i quali non c’è alcuna normativa europea” e per i quali l’Italia può essere precursore anche grazie a poli di eccellenza come il Polo Nazionale della Subacquea di La Spezia.

“Ma dobbiamo puntare”, ha concluso, “su tecnologie nostre e non cinesi, visto che sono largamente usate nelle gare d’appalto per l’Underwater. Ci facciamo male da soli, ma avremmo tutti i mezzi tecnologici per sviluppare una catena del valore di droni subacquei ma anche aerei”.

https://www.youtube.com/watch?v=9tQG3X7O5M8&feature=youtu.be

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